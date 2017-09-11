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Güneş enerjili araçlar Avustralya'da buluşuyor

Güneş enerjili araçlar Avustralya'da buluşuyor

Tarih 11 Eylül 2017, 18:42

Bridgestone'un temiz enerji ve sürdürülebilirlik alanındaki vizyonunun bir yansıması olarak 2013 yılından bu yana desteklediği Bridgestone World Solar Challenge, bu yıl 8-15 Ekim tarihlerinde 6 ülkeden 11 takımın katılımıyla gerçekleşiyor.

Bridgestone, 30 yıldır gerçekleştirilen ve mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen güneş enerjili araçların yarıştığı World Solar Challenge’ı isim sponsoru olarak destekliyor. İki yılda bir Avustralya’da düzenlenen yarışlara her yıl farklı ülkelerden takımlar katılıyor. Bridgestone ECOPIA Ologic lastiklerinin kullanıldığı bu yılki yarışlarda, Brisa da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ve Türkiye’den katılan tek takım olan İTÜ GAE takımının destekçisi oldu.

Bridgestone World Solar Challenge, 30. yılını kutluyor

Bridgestone World Solar Challenge, dünyanın en ünlü güneş enerjili araç etkinliklerinden biri ve 2017'de 30. yıl dönümünü kutluyor. Yarışlar, Avustralya kıtasında 3.000 kilometreyi kapsayacak ve 8-15 Ekim 2017 tarihlerinde, ‘Challenger’, Gezi ve Macera sınıflarında gerçekleştirilecek.

‘Challenger’ Sınıfı: Hız için tasarlanmış araçlar arasında yapılan yarış; araçlarda dört lastik ve bir sürücü olması gerekiyor.

Gezi Sınıfı: Araçların enerji verimliliği ve pratikliğini test eden yarış; araçların dört lastiği olması ve bir sürücü ile birden fazla yolcu ile sürülebilmesi gerekiyor.

Macera Sınıfı: Önceki müsabakalar için geliştirilmiş araçların yarış-dışı parkuru deneyimlemeleri için oluşturulan sınıf.

Bridgestone ECOPIA Ologic: Enerji Verimli Lastik Teknolojisi

Bridgestone'un enerji verimli lastik teknolojisi "Ologic" ile tasarlanan ECOPIA Ologic, güneş enerjili araçlar gibi temiz enerji ile çalışan araçlara özel geliştirildi. “Ologic” teknolojisi, ıslak koşullarda optimal yol tutuş sağlıyor. Aynı zamanda sunduğu ideal aerodinamik ile de yuvarlanma direncini azaltarak enerji ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlıyor.

Bridgestone ECOPIA Ologic lastikleri, güneş enerjili araçların yanı sıra lüks segmentte üretilen elektrikli otomobillerde de orijinal ekipman olarak kullanılıyor.

 

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