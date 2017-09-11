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Krone Türkiye'ye Almanya'dan tam destek

Krone Türkiye'ye Almanya'dan tam destek

Tarih 11 Eylül 2017, 18:29

Almanya Werlte'deki Krone Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen 2016-2017 Mali Yılı Değerlendirme toplantısında konuşan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Gero Schulze Isfort, ''Krone ailesi Türkiye'nin her zaman yanında'' dedi.

Krone Türkiye Satış Ekibi, 1 Ağustos 2016 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında tamamlanan mali yılı değerlendirmek için Almanya’ya gitti. Toplantıda Krone’nin Türkiye ekibinin geride kalan mali yıldaki performansı ve şimdiki mali yıldan beklentileri masaya yatırılırken yeni yıl hedefleri belirlendi.

“Güzel iş çıkarıyorsunuz”

Almanya’nın Werlte kentindeki Krone Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Gero Schulze Isfort, Türkiye’ye yatırım yapmaya başladığımız ilk günden beri Türk pazarına ve nakliyecisine inanıyoruz. Krone ailesi Türkiye’nin her zaman yanında” dedi. Krone’nin 2016-2017 mali yılında kendi ürün gamında Türkiye’den yapılan ihracatın yüzde 36’sında pay sahibi olduğunun altını çizen Schulze Isfort, “Türkiye’den ihracat yapmaya başlayalı yalnızca 3 sene olmasına karşın, ihracattaki bu önemli büyümemiz Türkiye’nin ne kadar önemli bir konumu olduğunu kanıtlıyor. Orada güzel bir iş çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

“Ülkemize güveniyorlar”
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar da, geride kalan mali yılın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Toplantıda, Almanya’daki çalışma arkadaşlarımıza ilk olarak Türkiye’deki pazarın genel durumunu anlatmaya çalıştık. Yaşadığı zorluklara rağmen ayakta durmayı başarabilen bir ekonomimiz var. Ülkemize yapılan yatırımlardan ötürü Türk otoritelerinin Krone’ye ne kadar müteşekkir olduğunun altını çizdik. Ekibimize ve ülkemize olan güvenlerinin süreceği konusunda sözlerini aldık.”

Pazar payımız yüzde 25
Ekibinin performansı ile ilgili de konuşan Özacar, “2016-2017 mali yılı bittiğinde bir önceki mali yıla göre satışlarımızda önemli bir yükseliş olmadı ancak azalma da yaşanmadı. Gerek pazarın genel durumu, gerekse tüm rakiplerimizin satışlarındaki azalışa bakılırsa Türkiye’de artık çok önemli bir konuma geldiğimizi söyleyebilirim. Türk nakliyecisi Krone’yi iyice benimsedi. Ekibimdeki arkadaşlarımla irtibata geçmeden, Krone ile görüşmeden satın alma kararını veren kullanıcımız kalmadı. Türkiye’deki pazar payımız şu an yüzde 25 seviyesine ulaştı” şeklinde konuştu.

 

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