Alternative Transport, Altın Çıpa'yı aldı

Anasayfa » 3d Lojistik

11 Eylül 2017, 18:19

Alternative Transport, Türk denizcilik sektörünün Oscar'ı kabul edilen Altın Çıpa'nın sahibi oldu.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen Ro-Ro taşımacılık şirketi olan Alternative Transport, Türk denizcilik sektörünün Oscar’ı kabul edilen Altın Çıpa’nın sahibi oldu. Deniz Haber Ajansı tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Altın Çıpa Uluslararası Denizcilik Başarı Ödülleri’nde, Alternative Transport Uluslararası Ro-Ro Gemi İşletmeciliği kategorisinde Armatörlük Ödülü’nü almaya hak kazandı.

8 Eylül Cuma gecesi İstanbul Ataköy Sheraton Otel'de gerçekleşen törende, Alternative Transport Genel Müdürü Hakan Yılmaz, ödülü İspanya Kraliyet Ulaştırma Ataşesi Estaban Pacha Vincente’in elinden aldı.

Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütüne üye 71 farklı ülkeden 600 denizcinin katıldığı Türk denizcilik sektörünün tek uluslararası töreninde Altın Çıpa’yı almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Alternative Transport Genel Müdürü Hakan Yılmaz, “Denizcilik sektörüne ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla filo yatırımlarımızı sürdürürken, uğrak liman sayılarımızı artırarak, nakliyecilerimize Avrupa’da yeni kapılar açıyor, hizmet kalitemizle fark yaratıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk denizcilik sektörünün en saygın ödülü kabul edilen Altın Çıpa’ya layık görülen Alternative Transport, Ocak 2013’te başlayan Ro-Ro seferleri ile müşterilerinin rekabet gücünü artırırken, yaptığı yatırımlarla her geçen gün hizmet kalitesini yükselterek daha verimli, kaliteli, sürdürülebilir çözümler sunuyor.

