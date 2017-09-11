Özkeleşler Nakliyat, Temsa'yı tercih etti

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11 Eylül 2017, 18:12

Temsa İş Makinaları, Özkeleşler Nakliyat'a 2 adet Volvo FH500 araç satışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen iş makinaları üreticisi olan Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları, 24 yıl önce Mardin’de kurulup, bugün Avrupa, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler topluluğu ülkelerine nakliye faaliyetleri yürüten Özkeleşler Nakliyat’a 2 adet Volvo FH500 araç satışı gerçekleştirdi.

Yarı tenteli römork ve low-bed araçlarla yürüttükleri nakliye faaliyetlerine, Nisan 2017 tarihinden itibaren frigorifik yarı römorklu araçları da ekleyen Özkeleşler Nakliyat’ın, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine hizmet vermekte olan ve bozulabilir gıda ürünlerini taşımakta kullanılan Frigorifik Yarı Römork araçları için çekici olarak kullanılacak olan Volvo FH500 araçlarının teslimatı geçtiğimiz ay gerçekleştirildi.

Özkeleşler Nakliyat Operasyon Müdürü Emre Keleş, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Bozulabilir gıda ürünlerinin taşınmasında firma olarak çekicilerimizin arıza yapma ihtimalini düşünmeden rahat bir şekilde müşterilerimizin taleplerine cevap vermek istediğimizden ötürü filomuza ilk etapta 4 Adet Volvo FH500 araç katmış bulunmaktayız. Volvo’nun gerek yol koşullarına dayanıklılığı gerekse güvenlik seviyesinin yüksek olması, konforlu yol tutuşu, satış sonrası hizmet ağının kaliteli olması, dynafleet uygulaması sayesinde anlık olarak araç ve yakıt takibi yapılması gibi pek çok özelliğiyle Volvo araçları bizim için her zaman avantaj sağlayacaktır.”

Keleş, konuşmasında ayrıca, 2019 yılına kadar frigorifik araçlarımıza en az 15 Adet Volvo FH500 katmayı hedeflediklerini de belirtti.