TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Özkeleşler Nakliyat, Temsa'yı tercih etti

Özkeleşler Nakliyat, Temsa'yı tercih etti

Tarih 11 Eylül 2017, 18:12

Temsa İş Makinaları, Özkeleşler Nakliyat'a 2 adet Volvo FH500 araç satışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen iş makinaları üreticisi olan Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları, 24 yıl önce Mardin’de kurulup, bugün Avrupa, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler topluluğu ülkelerine nakliye faaliyetleri yürüten Özkeleşler Nakliyat’a 2 adet Volvo FH500 araç satışı gerçekleştirdi.

Yarı tenteli römork ve low-bed araçlarla yürüttükleri nakliye faaliyetlerine, Nisan 2017 tarihinden itibaren frigorifik yarı römorklu araçları da ekleyen Özkeleşler Nakliyat’ın, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine hizmet vermekte olan ve bozulabilir gıda ürünlerini taşımakta kullanılan Frigorifik Yarı Römork araçları için çekici olarak kullanılacak olan Volvo FH500 araçlarının teslimatı geçtiğimiz ay gerçekleştirildi.

Özkeleşler Nakliyat Operasyon Müdürü Emre Keleş, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Bozulabilir gıda ürünlerinin taşınmasında firma olarak çekicilerimizin arıza yapma ihtimalini düşünmeden rahat bir şekilde müşterilerimizin taleplerine cevap vermek istediğimizden ötürü filomuza ilk etapta 4 Adet Volvo FH500 araç katmış bulunmaktayız. Volvo’nun gerek yol koşullarına dayanıklılığı gerekse güvenlik seviyesinin yüksek olması, konforlu yol tutuşu, satış sonrası hizmet ağının kaliteli olması, dynafleet uygulaması sayesinde anlık olarak araç ve yakıt takibi yapılması gibi pek çok özelliğiyle Volvo araçları bizim için her zaman avantaj sağlayacaktır.”

Keleş, konuşmasında ayrıca, 2019 yılına kadar frigorifik araçlarımıza en az 15 Adet Volvo FH500 katmayı hedeflediklerini de belirtti.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Borusan Lojistik, Tırsan’dan 105 adet araç

 Borusan Lojistik, Tırsan’dan 105 adet araç Tırsan ve Borusan Lojistik tarafından özel olarak geliştirilen 105 adet araç düzenlenen törenle teslim edildi. Töre...

Tırsan’dan Borusan Lojistik’e iki yıl içinde 600 adet römork

 Tırsan’dan Borusan Lojistik’e iki yıl içinde 600 adet römork Borusan Lojistik, yaptığı kapsamlı incelemeler ve testler sonrasında Tırsan’dan 105 adet treyler aldı. Ama bu römor...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x