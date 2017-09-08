CC-Link, otomotiv sektöründe de tercih ediliyor

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08 Eylül 2017, 18:40

Yüksek performanslı güvenilir iletişim imkanı tanıyan endüstriyel ağ teknolojisi CC-Link, dünyaca ünlü otomotiv fabrikalarında tercih ediliyor.

Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda tüm makine ve sistemlerin birbiriyle iletişim kurması nedeniyle üretim süreçlerindeki büyük veri miktarı hızla artıyor. Artan iletişim verilerinin ise güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Geniş hacimli veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilerek süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor. İşte bu noktada devreye, CC-Link (Control&Communication Link) olarak adlandırılan kontrol ve iletişim linki giriyor. Etkili bir fabrika ve proses otomasyonu sağlamak üzere hem kontrol hem de bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen CC-Link IE, şu anda fiilen en yüksek bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor. Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor.



CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı altında toplayarak dünya genelinde bu ağı yaygınlaştırmak için çalışan CLPA’nın (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu teknolojinin Sanayi 4.0 döneminin ihtiyaçlarının desteklenmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. CC-Link’in tek bir kablo üzerinden farklı üreticilere ait çok sayıda otomasyon cihazına bağlanarak yüksek hızlı iletişimi mümkün kıldığını ifade eden Tolga Bizel; gıda, ilaç, beyaz eşya, bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunan bu teknolojinin otomotiv sektöründe de yoğun olarak tercih edildiğini söyledi. CC-Link’in üretimde rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Bizel, Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretildiği AutoAlliance tesisi, Kia Motors Company’nin Kwangju fabrikası, Beijing Hyundai Motor Company üretim tesisi ve Honda Motor’un Yorii fabrikasında önemli başarılara imza atan CC-Link uygulamalarını anlattı.



Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretim tesisinde büyük tasarruf

ABD’nin Michigan eyaletinde, Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretildiği AutoAlliance tesisinde CC-Link ağından yoğun bir şekilde faydalanıldığını belirten Bizel, süreci şöyle tanımladı; “CC-Link sayesinde yeni hatların kurulumunda ve devreye alınmasında yakalanan hız, daha önce kullanılan diğer ağlı sistemlere kıyasla kayda değer ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor. Üstün güvenilirliğe sahip CC-Link teknolojisi, üretim tesisinin verimliliğini artırıyor. CC-Link ile kontrol edilen bir dizi konveyör, araç gövdelerini çeşitli kaynak, montaj ve boya istasyonlarından geçiriyor. Her bir araç, üretim sürecinde yaklaşık yirmi kilometre seyahat ediyor. Üretimdeki robotların iletişim ve koordinasyonunu sağlayan CC-Link ağı, robot hareketlerini başlatıp durdurduğu gibi aynı zamanda çarpışmaların önlenmesi için robotların pozisyonlarını birbirleriyle paylaşmalarını da mümkün kılıyor. Tesiste, gövde montaj bölümündeki kontrolörlerin yüzde 95’inden fazlası da CC-Link ağıyla birbirine bağlı şekilde çalışıyor.”

Honda, üretim ve operasyon yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırıyor

Honda Motor’un Japonya Saitama’da yer alan ana fabrikası Yorii’de araç gövdesi montaj hattı için CC-Link IE ağını tercih ettiğini belirten Bizel, şu açıklamalarda bulundu; “Üretim yönetimi bilgileri ve güvenlik sinyalleri dahil olmak üzere fabrika otomasyon cihazlarından kontrol sinyalleri için birleşik ağ dahilinde iletişime imkan tanıyan ethernet temelli CC-Link IE ağını tercih eden Honda, bu sayede Yorii Fabrikası’nın üretim ve operasyon yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırıyor.

Honda’nın Yori Fabrikası’nda, araç gövdesi montaj hattı için kontrol hattı kurulurken, genel ağ mimarisi önce fabrikanın tamamını tek bir ağda birleştiren bir düz konstrüksiyon üzerinde düşünüldü. Ancak tek bir hatanın fabrikanın tüm ağını durdurabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çoklu ağ kullanmanın daha uygun olduğuna karar verildi ve diğer fabrikalara know-how aktarımı için hem sağlam hem de basit bir konstrüksiyona ihtiyaç duyuldu. Sistem mimarisinin planlama aşamasında ekip ağ için iki temel fonksiyonu da saptayan Honda, bunlardan birini fabrika otomasyon kontrol cihazlarının merkezi görselleştirilmesi, diğer temel fonksiyonu ise güvenlik sinyallerinin iletilmesi olarak belirledi. Bu doğrultuda fabrika otomasyon kontrol cihazı kurulumu, izlemesi, hata tespiti ve diğer faaliyetlerin ağ aracılığıyla merkezileştirilebileceği bir sistem kurmayı amaçlayan Honda, esnek hat değişimlerini mümkün kılan bir yapıya kavuşmak için güvenlik sinyallerini de ağa dahil etmeye karar vererek ciddi bir zaman kaybının önüne geçiyor. Yorii Fabrikası’nın ihtiyaç duyduğu bu sistemin gerçekleştirilmesi için CC-Link IE teknolojisini tercih eden Honda, bu ağ sayesinde tek bir ethernet kablosu, PLC’ler ve kontrol cihazları için kontrol bilgilerinin yanı sıra bağlı fabrika otomasyon cihazlarından bakım ve güvenlik bilgilerinin de iletilmesine olanak sağlıyor.”



Kia Motors Company’nin Kwangju fabrikasında CC-Link imzası

Kia Motors Company’ye ait olan ve Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun ticari binek araçlarının üretiminin yapıldığı özel montaj tesislerinden olan Kwangju fabrikasında da CC-Link teknolojisinin kullanıldığını söyleyen Bizel, şu bilgileri aktardı; “Fabrikada presleme operasyonları, araç gövdesi montajı, boyama ve malzeme tesisleri bulunuyor. CC-Link ağı, gövde atölyesinde özellikle ön taban, sağ ve sol yan paneller, kaporta ve tavan panelleri ile diğer kısımların montaj hatlarında yaygın olarak kullanılıyor. Robotlar için kilitli sinyal kontrol panelleri ve mekik kontrol panelleri gibi kontrol ekipmanları, üst seviyedeki PLC kontrolörüne CC-Link ağıyla bağlanıyor. Kontrol cihazlarının kablolama işlemlerinde ve tesislerle hatların bakımında sağladığı kolaylıkla öne çıkan CC-Link, diğer ağlara kıyasla çok daha kısa sürede daha fazla kontrol noktasını yönetebiliyor olmasıyla da büyük avantaj sağlıyor.”



Beijing Hyundai Motor Company’de yüksek hızlı iletişim

Beijing Hyundai Motor Company’nin, üretim hattında istikrarı arttırmak, sorunları hızla gidermek, basit ve kolay kullanılabilir bir kontrol sistemi uygulamak için CC-Link ağını kullandığını ifade eden Bizel, şöyle konuştu; “Sonata’nın üretildiği gövde kaynak ve boya hatlarında, içlerinde PLC’lerin ve robotların da yer aldığı çok sayıda CC-Link uyumlu ürün kullanılıyor. CC-Link, üretim kabiliyetini iyileştirmek için robot sayısında yapılan büyük artışı kolaylıkla desteklemeyi başarıyor. Üretim hattının mevcut operasyonel durumunu izlemek için toplanan tesis üretim verileri, CC-Link ağından bir üst seviyedeki kontrol sistemlerine aktarılıyor. CC-Link ağı, dünyanın en ileri presleme, kaynaklama ve motor üretim hatlarının geliştirilmesini sağlıyor. CC-Link’in yüksek hızlı ve büyük hacimli iletişim kabiliyeti, üretimde kayda değer artış sağlarken, üretim hattının durmasından kaynaklanan maliyetlerden kaçınılmasını da mümkün kılıyor.”