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Otokar Servis Günleri 11 Eylül'de başlıyor

08 Eylül 2017, 13:07

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, 15 yaş altı ticari motorlu araç sahipleri için sonbahar servis kampanyası düzenledi.