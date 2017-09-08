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Otokar Servis Günleri 11 Eylül'de başlıyor

Otokar Servis Günleri 11 Eylül'de başlıyor

Tarih 08 Eylül 2017, 13:07

Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, 15 yaş altı ticari motorlu araç sahipleri için sonbahar servis kampanyası düzenledi.

11 Eylül'de başlayacak olan "Otokar Servis Günleri" kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, periyodik bakım ve filtre parçalarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Türkiye genelindeki anlaşmalı 100’e yakın yetkili serviste geçerli olacak kampanya 11 Ekim'de sona erecek. Kampanya süresince periyodik bakım yaptıran araç sahiplerine yelek ve checkup hediye edilecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, satış sonrası hizmetleriyle de fark yaratıyor. Türkiye’nin öncü ticari araç üreticisi, düzenlediği “Otokar Servis Günleri” kampanyası ile ticari araç sahiplerinin yükünü hafifletecek.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar, 11 Eylül'de ticari motorlu araç sahipleri için servis kampanyasını başlatıyor. 15 yaş altı ticari motorlu araçlar için düzenlenen "Otokar Servis Günleri" kapsamında araç sahipleri işçilik, periyodik bakım ve filtre parçalarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Türkiye genelinde kampanyaya katılan 100’e yakın yetkili serviste gerçekleşecek "Otokar Servis Günleri" 11 Ekim’de sona erecek. Otokar’ın satış sonrası hizmetlerdeki mükemmeliyetçi yaklaşımı ile profesyonel servis elemanlarının görev aldığı servislerde kampanya süresince periyodik bakım yaptıran araç sahiplerine yelek ve check-up hediye edilecek.

50 yılı aşkın tecrübesi ile sektörde pek çok ilke imza atan Otokar’ın düzenlediği kampanya ile ilgili detaylı bilgilere 444 68 57 numaralı "Otokar Müşteri Hattı"ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Aynı zamanda, kullanıcılar en yakın Otokar servisine www.otokar.com.tr adresinden de erişebilecek.


 

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