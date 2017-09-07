Otomatik şehir içi otobüs şanzımanı ZF EcoLife

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

07 Eylül 2017, 16:43

TopoDyn Life kademesiz vites değiştirme stratejisi ile yakıt tüketimini düşürüyor.

Yolda nerede olursanız olun

Ecomat’ta başlayan tasarruf serüveni: Yüzde 19!

ZF EcoLife için TopoDyn Life: Kademesiz vites programı

Akıllı seyir programı TopoDyn Life, otomatik ve kademesiz olarak vites değiştirme stratejisini rota profiline göre ayarlar ve böylece güvenilir bir şekilde yakıt tüketimini azaltır. Buna ek olarak retarder, aynı zamanda topografi ve otobüs ağırlığına göre en uygun frenleme gücünü seçer. Standart olarak TopoDyn Life özelliğe sahip olan EcoLife otomatik şanzıman, yüksek dayanıklılık ve uzun bakım aralıklarıyla kullanım ömrü maliyetlerinin oldukça düşük kalmasını sağlar.ZF Ecolife otomatik şanzımanın halefi olan ZF Ecomat, otomatik şanzıman üzerinde gerçekleştirilmiş birçok uluslararası test sonucunda, araziye bağlı olarak vites değiştirmenin yakıt tüketimi üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Pazara sunulan ilk TopoDyn uygulaması ile otomatik şanzıman ve akıllı kontrol sisteminin bu ekonomik kombinasyonu sayesinde yüzde 19’a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyordu. TopoDyn yolculuk süresince, önceden belirlenmiş vites değişim zamanları ile beş adede kadar kademeli vites değiştirme programına sahipti. Bunlar belirli arazi profilinin yanı sıra devir sayısı, yük ve hızlanma değerleri gibi araç verilerine göre de seçilebiliyordu.Yeni nesil akıllı kontrol sistemi TopoDyn Life’ın kademesiz bir vites değiştirme programı bulunmaktadır. Nasıl yardımcı olduğu ise, şanzımanın artık aktif program tarafından belirlenen vites değişim zamanlarına bağlı olmamasında saklıdır. Bağımsız olarak gereken gücü belirliyor ve sürüş durumu gerektiğinde vitesi değiştiriyor. Böylece TopoDyn Life ve EcoLife, denenmiş ve güvenilir Ecomat ve TopoDyn kombinasyonuna kıyasla yüzde 5 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.