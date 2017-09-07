|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Otomatik şehir içi otobüs şanzımanı ZF EcoLife
07 Eylül 2017, 16:43
TopoDyn Life kademesiz vites değiştirme stratejisi ile yakıt tüketimini düşürüyor.
Otomatik şehir içi otobüs şanzımanı ZF EcoLife için özel olarak geliştirilmiş bir kontrol yazılımı olan TopoDyn Life, seyahat süresince belirli rota profillerine uygun vites değiştirme özelliklerini ayarlar. Vites değişim zamanları, topografi, mevcut yük, hızlanma değerleri ile otoyol yüzeyi, dönüş açıları gibi değişken direnç parametreleri göz önünde bulundurularak hesaplanır. Otobüs düz yolda giderken, TopoDyn Life otomatik olarak en ekonomik vites değiştirme özelliğini seçer. Eğim artınca, yazılım en uygun şekilde vites değişim zamanlamasını ayarlar.
Yolda nerede olursanız olun
Akıllı seyir programı TopoDyn Life, otomatik ve kademesiz olarak vites değiştirme stratejisini rota profiline göre ayarlar ve böylece güvenilir bir şekilde yakıt tüketimini azaltır. Buna ek olarak retarder, aynı zamanda topografi ve otobüs ağırlığına göre en uygun frenleme gücünü seçer. Standart olarak TopoDyn Life özelliğe sahip olan EcoLife otomatik şanzıman, yüksek dayanıklılık ve uzun bakım aralıklarıyla kullanım ömrü maliyetlerinin oldukça düşük kalmasını sağlar.
Ecomat’ta başlayan tasarruf serüveni: Yüzde 19!
ZF Ecolife otomatik şanzımanın halefi olan ZF Ecomat, otomatik şanzıman üzerinde gerçekleştirilmiş birçok uluslararası test sonucunda, araziye bağlı olarak vites değiştirmenin yakıt tüketimi üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Pazara sunulan ilk TopoDyn uygulaması ile otomatik şanzıman ve akıllı kontrol sisteminin bu ekonomik kombinasyonu sayesinde yüzde 19’a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyordu. TopoDyn yolculuk süresince, önceden belirlenmiş vites değişim zamanları ile beş adede kadar kademeli vites değiştirme programına sahipti. Bunlar belirli arazi profilinin yanı sıra devir sayısı, yük ve hızlanma değerleri gibi araç verilerine göre de seçilebiliyordu.
ZF EcoLife için TopoDyn Life: Kademesiz vites programı
Yeni nesil akıllı kontrol sistemi TopoDyn Life’ın kademesiz bir vites değiştirme programı bulunmaktadır. Nasıl yardımcı olduğu ise, şanzımanın artık aktif program tarafından belirlenen vites değişim zamanlarına bağlı olmamasında saklıdır. Bağımsız olarak gereken gücü belirliyor ve sürüş durumu gerektiğinde vitesi değiştiriyor. Böylece TopoDyn Life ve EcoLife, denenmiş ve güvenilir Ecomat ve TopoDyn kombinasyonuna kıyasla yüzde 5 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x