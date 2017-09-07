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Tırsan’dan Borusan Lojistik’e iki yıl içinde 600 adet römork

Tırsan’dan Borusan Lojistik’e iki yıl içinde 600 adet römork

Tarih 07 Eylül 2017, 14:09

Borusan Lojistik, yaptığı kapsamlı incelemeler ve testler sonrasında Tırsan’dan 105 adet treyler aldı. Ama bu römorklar iki yıl içerisinde tam 600 adet olacak.



Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında düzenlenen törene Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, Borusan Lojistik Genel Müdür Yardımıcısı Okyay Öztuğran ve Borusan Lojistik Operasyonlar Grup Müdürü Volkan Yıldırım katıldı.
 
Çetin Nuhoğlu, “Borusan ile benim eskiden ve aileden gelen bir ilişkim oldu. Yatırım büyük. Biz 105 araç teslim ediyoruz. Bunun 25 tanesi tekstil askılı. Borusan Lojistik’in gerçekten çok profesyonel bir yapısı var. Satın alma aşamasında araçların her detayını test ettiler. Bu yaklaşım bizce önemliydi. Başarılar diliyorum. 40 yıldır ben buradayım, ben işimi seviyorum. Kendini sektöre ve işe adamak gerekir. Bizim asıl hedefimiz Avrupa. 2018-2019’da yeni projelerimiz var. Biz teslim ettiğimiz her türlü ürünümüzün arkasındayız. Bu araçlar yatırım malları. Bu araçları insanlar para kazanmak için alıyorlar. Yurt dışında dört adet fabrikamız var
 
Hala bizim Balnak’a sattığımız araçlar Borusan’da çalışıyor. Avrupa’nın en büyük treyler Ar-Ge merkezi kuracağız, Ekim ayında temelini atacağız.  105 tane yeni mühendis alacağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde 3 firmayı satın alacağız. Dolayısıyla vizyonunuzu yüksek koymak zorundasınız ve çalışmak zorundasınız. Biz çalışmaktan zevk alıyoruz” dedi.
 
Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, “Biz lojistik işini severek ve geleceğine inanarak yatırım yapıyoruz. Borusan kurulduğu günden bu yana her yıl yatırım yapıyor. İş yapış şeklimizi değiştirecek projelerimiz var ve bunların ardı arkası kesilmeyecek.
 
Borusan Lojistik müşterisi için yatırım yapıyor. Bizim amacımız müşterimize fark yaratan hizmet sunmak. Yani sonuçta müşterimizin bizim sayemizde daha az masraf yapmasını ve bu sayede daha fazla kar etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu teslimat, 2 yıl içinde alacağımız 600 adet treylerin ilk 105 adedini oluşturuyor. Baştan sona müşterimize daha uygun daha çevreci hizmet vermek için yatırım yapıyoruz” dedi.



 

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