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Çocuklar New Holland çocuk kütüphaneleri'nin kapısından giriyor

Çocuklar New Holland çocuk kütüphaneleri'nin kapısından giriyor

Tarih 06 Eylül 2017, 14:47

Çankırı ve Ağrı’da açılan ilk 2 kütüphanenin ardından Uşak, Kayseri ve Tekirdağ Çorlu’daki çocuklar da New Holland Çocuk Kütüphaneleri’nde ağırlanmaya başladı.

Türk iş dünyasının toplumsal yanı en güçlü holdinglerinden Koç Grubu’nun şirketlerinden TürkTraktör, farklı alanlara yönelik olarak geliştirilen toplumsal paylaşım ve sosyal sorumluluk projelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.



TürkTraktör, lider markası New Holland ile toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitime olan katkısını da sürdürmek adına Türkiye’nin farklı bölgelerinde Çocuk Kütüphaneleri kuruyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 5 farklı ildeki 5 köy okulunda New Holland Çocuk Kütüphanesi kuruldu.

2016 yılında başlatılan projeyle birlikte, ilk kütüphaneler Çankırı ve Ağrı’da açıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan çocuk kütüphanelerinin yeni üç tanesi ise bu yıl Uşak, Kayseri ve Tekirdağ Çorlu’daki öğrencileri ağırlamaya başladı.

Okul seçimi yapılırken daha fazla çocuğa ulaşılabilmesi için özellikle taşımalı sistem ile çevre köy ve mahallelerden öğrenci alan merkez köy okullarının tercih edilmesine özen gösteriliyor.

Bugüne kadar açılan kütüphanelerin kurulumu sırasında, seçilen binaların tadilatları gerçekleştirildi; kütüphanelerin dolap ve masa gibi gerekli tüm mobilyaları tedarik edildi ve 5 kütüphaneye toplamda 4.500 adet kitap bağışlandı.



 

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