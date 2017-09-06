PPG, son 3 yıldır dünyanın “En Büyük Boya Şirketi”

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06 Eylül 2017, 14:21

Dünyanın lider boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, küresel ölçekte boya ve kaplama pazarının lideri olarak gösterilen yayın kuruluşu Coatings World tarafından hazırlanan “Top Companies Report”ta (En İyi Şirketler Raporu) 2017 yılının “En Büyük Boya Şirketi” seçildi. PPG, 14.3 milyar dolarlık şirket değeriyle son 3 yıldır birinciliği bırakmazken; listede 84 adet şirket yer aldı.

Varlığını uzun süredir devam ettirdiği 60'dan fazla ülkede üretim tesislerine ve bağlı şirketlere sahip olan, boya ve kaplama alanında dünyanın lider kuruluşu olarak dikkat çeken PPG, boya ve kaplama sektörünün en önemli yayın kuruluşu olarak görülen Coatings World tarafından 2017 yılının “En Büyük Boya Şirketi” seçildi. Coatings World’ün 2010 yılından bu yana hazırladığı, “Top Companies Report”ta (En İyi Şirketler Raporu) 14.3 milyar dolarlık şirket değeriyle 84 şirket arasında ilk sırada yer alan PPG böylece, son 3 yıldır birinciliği bırakmamış oldu.PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, PPG’nin bu başarısını, “PPG olarak, tüm dünyada başarılı bir yıl geçirdik. Sadece Türkiye özelinde değil; bulunduğumuz 60’ı aşkın ülkede zaman zaman görülen belirsizliklere rağmen hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Sektörümüz için dünyanın en çok takip edilen yayın kuruluşlarından biri olarak tanınan Coatings World tarafından hazırlanan ‘Top Companies Report’ta bir kez daha yer almaktan ve 3 yıl arka arkaya “En Büyük Boya Şirketi” seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” sözleriyle dile getirdi.Sektörde uzun yıllardır varlığını sürdüren Coatings World, ‘En İyi Şirketler Raporu’nu uzun süren kapsamlı araştırmalar sonucunda oluşturuyor. Sıralamalar, ABD doları cinsinden yıllık satışlar temel alınarak yapılırken; 2017 yılında listeye giren şirketlerin tümü yıllık 100 milyon dolar veya daha fazla satış gerçekleştirdiği belirtiliyor.