Brisa, hızlı bakım franchise zinciri Otopratik ile İzmirde

Anasayfa » Güncel

06 Eylül 2017, 13:52

Brisa, İzmir iline yapacağı yeni yatırımlarla hızlı araç bakım ve servisi alanında öncü Otopratik mağaza zincirini yaygınlaştırmayı hedefliyor

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, araç sahiplerinin lastik ve araç bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Otopratik franchise zincirini İzmir’e taşıyor. Hızla büyüyen hızlı bakım sektörüne kazandırdığı yenilikçi ve kârlı franchise zinciri Otopratik’i yeni iş ortaklıklarıyla birlikte güçlendirmeyi hedefleyen Brisa, şu an 43 olan mağaza sayısını 5 yıl içerisinde 200’e çıkartacak.Brisa’nın 360 derece servis sunan araç bakım zinciri Otopratik, binek ve hafif ticari araçların kullanım ömürleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri ve temel bakım hizmetlerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından Sabancı Holding ve Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa çatısı altında oluşturulan Otopratik mağazaları, böylece hem araç kullanıcıları hem de iş ortakları için değer yaratıyor.Hızlı bakım konseptinin başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada hızla yaygınlaştığını ifade eden Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan, Brisa’nın yenilikçi hizmetlerle üstün değer sunma misyonu doğrultusunda bu iş modelini Türkiye’ye sunduklarını belirtti. Avdan; “Başta İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’da franchise servis ağları büyük hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ülkemizde de bu trendin yavaş yavaş sektörümüze hakim olmaya başladığını görüyoruz. Türkiye’de araç parkının hızla büyümesinin de etkisiyle otomotiv satış sonrası pazarı büyük bir potansiyel oluşturuyor. 4.5 milyar Amerikan Doları olan Türkiye otomotiv satış sonrası pazarının önümüzdeki 5 yıl boyunca Dolar bazında yıllık ortalama %5 büyümesi bekleniyor. Bu büyümeyi ateşleyecek olan ise günümüz müşteri beklentileri doğrultusunda profesyonel bir hizmet sunabilen zincirler olacak. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki; araç sahipleri artık servis ve bakım hizmetlerini hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde almak, zamanlarını ve maliyetlerini verimli bir şekilde yönetmek istiyor. Brisa olarak biz de bu ihtiyaçlara yanıt veren, sektörün ve ekonominin gelişiminde önemli bir rol üstlenen Otopratik’i İzmir ili başta olmak üzere potansiyeli yüksek bölgelere taşıyarak mağaza sayımızı 200’e çıkartmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.Brisa’nın lider markaları Lassa ve Bridgestone lastiklerinin de gücü ile yüksek iş hacmine sahip Otopratik mağazaları, şirketin 360 derece desteği ile kârlı bir girişim olarak öne çıkıyor. Otopratik franchise zincirinin nesilden nesle aktarılacak bir yatırım olduğunu belirten Oğuzhan Avdan; “Değişen pazar dinamiklerine paralel olarak Otopratik bu alana yatırım yapmak isteyen iş ortaklarımıza güçlü bir marka çatısı altında kârlı büyüme sağlıyor. Bunu da küresel standartlarda hizmet sunarak farklı müşteri gruplarına ulaşma, mağazadan içeri daha fazla müşteri çekme ve mevcut müşterilerde memnuniyet seviyesini arttırma gibi avantajlar ile mümkün kılıyoruz. Otopratik mağazalarımızı yatırımın her aşamasında finansman desteği ile güçlendiriyoruz. Yatırım bütçesinin en etkili şekilde yönetilmesi, lokasyon seçimi, projelendirme, ekipman ve personel seçimi konusunda da iş ortaklarımızı yönlendiriyoruz. Aynı zamanda güçlü teknik altyapı, servis yazılımı, yedek parça yönetim çözümleri, müşteri ilişkileri yönetimi, çalışan eğitimleri, pazarlama faaliyetleri, denetimler, kurumsal ve teknik danışmanlık gibi çok önemli destekler sağlıyoruz. HaynesPro, Partvendo ve Castrol gibi lider kurumlarla yaptığımız iş birlikleri ile Otopratik mağaza zincirimizi her daim güçlü tutuyoruz. Böylece iş ortaklarımızla birlikte gelecek nesillere de aktarabileceğimiz sürdürülebilir bir iş modeli yaratırken sektörümüz ve ülke ekonomimiz de güçleniyor. Hedefimiz potansiyel yeni iş ortakları ile mağaza sayımızı yaygınlaştırarak sunduğumuz katma değeri artırmak” dedi.Bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen pazar araştırmasına göre; Otopratik markası hızlı bakım hizmeti veren mağaza zincirleri arasında ilk akla gelen marka. Aynı zamanda Otopratik mağazalarından hizmet alan 10 kişiden 9’u Otopratik’i yakın çevresine tavsiye edeceğini bildiriyor.Bu başarının ardında ise Otopratik’in müşteri odaklı hizmet anlayışı yer alıyor. 360 derece servis sunan araç bakım merkezi Otopratik, binek ve hafif ticari araçların kullanım ömürleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürünleri ve temel bakım hizmetlerini bir arada sunuyor.Otopratik’lerde lastik bakımından yağ değişimine, filtrelerin değiştirilmesinden akü bakım kontrolüne kadar araçların periyodik olarak ömrünü tamamlayıp değişmesi gereken birçok ürün ve bunlara ait hizmet aynı çatı altında veriliyor. Hızlı oto bakım hizmetleri ortalama 2 saat içinde tamamlanıyor.Aynı zamanda araç sahipleri, araçları işlemdeyken bekleme alanında tabletler üzerinden internete girebiliyor, geniş bekleme salonlarında dinleniyor.Yenilenen web sitesi www.otopratik.com.tr üzerinden de araç kullanıcıları online olarak diledikleri hizmetler için teklif ve randevu alabiliyor. Sitede aynı zamanda sürücülerin emniyetli ve konforlu bir sürüş için dikkat etmesi gereken faydalı bilgiler ve sunulan hizmetler de yer alıyor.