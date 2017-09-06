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Yeni Duster ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarı’nda
06 Eylül 2017, 13:38
Dacia, efsanevi SUV modeli Duster’ı yeniliyor. Yeni tasarımı ile Duster modern ve sağlam bir tarz kazandı. Yeni Duster, her zamanki gibi çok yönlü olmasının yanı sıra daha çekici bir görünüme sahip.
Bir milyon adedi aşkın satış rakamına ulaşan modelin tarihinde yeni bir sayfa açılıyor.
Yeni Duster’ın ilk gösterimi 2017 Frankfurt Fuarı’nda 12 Eylül’de gerçekleştirilecek. Modern, çekici ve sağlam dış tasarımın yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan iç mekan ve yeni donanımlar da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.
Lansmanının gerçekleştiği 2010’dan bu yana bir milyonu aşkın satış adedine ulaşan Duster olağanüstü başarı hikayesini devam ettirmeye hazırlanıyor.
Yeni Duster’ın maceracı ruhu ve zorlu yolları aşma kabiliyeti, en son versiyonun güncellenen tasarımıyla ortaya konuyor. Modelin DNA’sına sadık kalan yeni tasarımı ile Duster’ın sağlam ve kaslı kişiliği, yeni ve lansman rengi Atakama Turuncusu ile vurgulanıyor.
Yeni Duster ön bölümde yapılan değişiklikler ve LED gündüz farları içeren yeni far tasarımı ile dikkat çekiyor.
Diğer taraftan yatay çizgiler ve en uç köşelere yerleştirilen farlar modelin sağlam duruşunu pekiştiriyor. Dacia’nın kısa süre önce modellerinde uyguladığı dört kırmızı kareden oluşan arka far tasarımı Duster’da da göze çarpıyor.
Ayrıca Yeni Duster ile tümüyle yeniden tasarlanarak kaliteli iç mekan ve yeni donanımlar sayesinde daha üst sınıf bir konfor sunuluyor.
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