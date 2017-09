URFA Astor’da NEOPLAN Tourliner heyecanı

Anasayfa » Piyasa

06 Eylül 2017, 13:29

Yollara çıktığı 2009 yılından bugüne giderek artan bir ivmeyle büyüyen Urfa Astor, filosuna 2 yeni Tourliner daha kattı Mevcut filosunda 5 Starliner ve 2 Tourliner olan firma böylece envanterindeki NEOPLAN sayısını da 9’a yükseltti.

Toplam 25 otobüslük araç filosu bulunan Urfa Astor, 2017 yılındaki ilk yatırımında da yine NEOPLAN’ı tercih etti.2009 da kurulan firma, yakın geçmişte sektörün bilinen isimlerinden Adnan As tarafından satın alındıktan sonra yatırımlarına hız verdi. Sahip olduğu araç sayısı ve kaliteli hizmeti ile kısa sürede fark yaratan Astor sadece Şanlıurfa’nın değil bölgenin en tercih edilen firmalarından biri oldu.Seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 2 adet NEOPLAN Yeni Tourliner otobüsü filosuna dahil ederek, Şanlıurfa halkının hizmetine sundu. 2+2 dizilimli ve 50 yolcu koltuklu NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, Euro 6C motorlarıyla 460 Ps güce ve 12 ileri vitesli otomatikleştirilmiş şanzımana sahip. Araçlar, sundukları ileri teknoloji, yüksek performans ve üst düzey konfora karşın, yakıt ve işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlıyor.Satın alınan 2 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Ankara Akyurt’taki MAN Tesisleri’nde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Bölge Satış Müdürü Eray Öcal, Şensan Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Devrim Bayhan ve Urfa Astor’un sahibi Adnan As katıldı.NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerin, üstün özelliklerinin yanı sıra şık ve çarpıcı tasarımlarıyla da peronlarına yenilik katacağını belirten Adnan As, “Haziran ayında aldığımız yeni Tourliner’lerden çok memnunuz. En büyük giderimiz olan yakıt maliyetlerinde ciddi tasarrufumuz oldu. Üstelik geniş iç hacmi ve koltuk rahatlığı ile müşteri tercihinde bir numaraya oturdu. Yeni yatırım yapma planımız gündeme geldiğinde düşünmeden seçimimizi yaptık” dedi.MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Bölge Müdürü Eray Öcal da, “Yeni Tourliner, birçok yeniliğin ve ileri teknolojinin buluştuğu bir otobüs oldu. Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu Euro 6c motoru, EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri gibi birçok özelliği ile sürüş konforu, yakıt tasarrufu, motor ömrü ve işletme giderlerinde çok önemli avantajlar sunuyor. Yolcu bölümündeki koridorsuz zemin yapısı, özel dizayn koltukları, topografik navigasyon sistemi, bir yandan seyahat deneyimini konforla buluştururken, diğer yandan da daha ekonomik ve avantajlı işletme maliyetleri sağlıyor” şeklinde konuştu.Yeni Tourliner’ların Urfa Astor firmasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Şensan Otomotiv Otobüs Bölge Müdürü Devrim Bayhan, Şanlıurfa halkına ve tüm yolcularına da kazasız, huzurlu ve keyifli yolculuklar diledi.