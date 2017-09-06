SAF-HOLLAND INTRA DİSK frenli akslarını artık Türkiye’de üretiyor

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06 Eylül 2017, 13:14

Disk fren teknolojisinin öncüleri arasında yer alan SAF-HOLLAND, treyler ve yarı treylerlere yönelik geliştirdiği uluslararası yeni standartlar belirleyen SAF INTRA DİSK’li akslarını artık Düzce’deki yeni fabrikasında üretiyor.

SAF INTRA akslar, milyonlarca saat test edildikten ve kanıtlandıktan sonra bugün, özellikle üstün ekonomik verimliliği ile tanınıyor. Treyler ve yarı trey-ler için üretilen bu akslar, daha az aşınma ve yıpranma sayesinde daha uzun hizmet ömrü sunarken, hafifliği ile maksimum yük kapasitesi sağlıyor.SAF INTRA akslar alanındaki en iddialı hafif tasarımı sayesinde taşıma kapasite-sinde büyük bir avantaj sunuyor. Tek parça tasarımı ile periyodik bakım gereklili-ğini ortadan kaldıran SAF INTRA akslar, böylece hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Öte yandan orijinal yedek parçalarının Türkiye’nin her yerinde uygun maliyetler ile temin edilebilmesi de bu özel aksları, daha da çekici kılıyor.Nakliye araçlarının özel ihtiyaçları için geliştirilmiş olan B9 disk frenli akslar, önemli bir ağırlık optimizasyonu ve virajlı yollarda daha fazla esneklik sağlıyor. SAF INTRA akslar, minimum tekerlek aşınması, daha az yakıt tüketimi, yüksek sürüş konforu, optimal manevra kabiliyeti, hassas sürüş ve daha yüksek treyler ikinci el satış değeri gibi avantajları ile hem treyler üreticilerinin hem de lojistik filolarının tercihi oluyor.SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu, SAF INTRA akslar ile ilgili olarak; “Bu özel akslar, kullanıcılarımıza bakım maliyetleri anlamında avantajlar sunuyor. SAF INTRA aksları kullanıcılarımızın operasyonlarında yakıt açısından ekonomik verimlilik sağlıyor. Öte yandan bu akslarımızı artık Türkiye’de üretebil-memiz sayesinde treyler üreticilerinin ve kullanıcılarının daha da yakın çözüm ortağı olabiliyoruz,” diye belirtti.• Porya ve fren diskleri arasında temas yüzeyini azaltır• Fren diskinde bulunan konik havalandırma sayesinde ısınmayı minimuma indirir• Porya rulmanlarına düşük ısı iletilmesini sağlarSpesifik özelliklerle özel olarak koordine edilmiş olan amortisör, makas kulağının merkezine ve işlevsel süspansiyon kolunun içine yerleştirilmiştir; böylelikle taş sıçramalarına ve diğer yol döküntülerine karşı koruma sağlar.SAF INTRA aksların tasarımı sayesinde Intra Makas ve aks borusu, ayrılmaz ve periyodik bakım gerek-tirmeyen bir ünite oluşturur. Bu, tasarım, U-cıvataları, sıkıştırma plakaları ve somunlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tüm tasarım, son derece dayanıklı ve bir o kadar da hafiftir.