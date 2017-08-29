Bosch, 90 yıldır fren teknolojisine yön veriyor

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29 Ağustos 2017, 16:49

İlk servo freni 1927 yılında piyasaya sürerek fren mesafelerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayan Bosch, 90 yıldır fren sistemleri alanındaki teknik yenilikleri, buluşları ve patentleriyle otomobilleri daha güvenli hale getiriyor.

Otomobillerin en önemli güvenlik bileşenlerinden biri olan frenler üzerinde 1920’li yıllardan bu yana çalışan Bosch, 90 yıldır fren teknolojisine yön veren yenilik ve buluşlara imza atıyor.Bosch'un 1927 yılında piyasaya sürdüğü pnömatik frenler yol güvenliğini ciddi anlamda artırdı. Bu buluşla zamanın ticari araçlarının frenleme mesafesi üçte bir oranında azaltıldı. Bir yıl sonra Bosch, fren desteğini, yani binek otomobiller için kompakt fren yardım sistemini sundu. 1936 yılında günümüzün kilitlenmeyen fren sistemlerinin temeli, Bosch'un ‘motorlu taşıt tekerleklerinin kilitlenmesini önleyici mekanizma’ patentiyle Bosch mühendisleri tarafından atıldı. ABS yani Kilitlenmeyen Fren Sistemi, 1978 yılında, güçlü dijital teknolojinin yardımıyla seri üretime geçirildi.ABS’nin yanı sıra 1986 yılında piyasaya sürülen TCS Çekiş Kontrol Sistemi ve 1995’te piyasaya sürülen ESP® Elektronik Stabilite Programı gibi Bosch teknolojileri günümüz için güvenli frenlemenin vazgeçilmez bileşenleri haline geldi.Bosch mühendisleri, 90 yıldır fren sistemleri alanındaki teknik yenilikleri, buluşları ve patentleriyle otomobilleri daha güvenli hale getirebilmeye yönelik yeni standartlar belirliyor. Kilitlenmeyen fren sistemlerinin günümüzde temel bir standart oluştururken, bazı ülkelerde ESP® Elektronik Stabilite Programı yasal bir gereklilik olarak aranıyor. Bosch teknolojileri ayrıca diğer fren bileşenlerinin de güvenli performansını tekrar tekrar geliştiriyor. Örneğin; 1983 yılında, yüksek karbon dökümlü fren diskleri güçlü otomobillerin frenleme performansını büyük ölçüde artırdı. 2001 ve 2012 yılları arasında yapılan yenilikler, fren kalibrelerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladı.Bosch, yenilikçi üretim teknikleri ve yeni materyal kombinasyonlarıyla fren balatalarında sürekli bir gelişim kaydetmeyi başardı. Söz konusu yenilikler, fren gücünün aracın güvenli bir şekilde frenleyebilmesini sağlayacak şekilde iletilmesini sağlıyor. Fren balatalarının geliştirilmesinde hız limitleri ve çevresel yönetmeliklerin yanı sıra ülkeden ülkeye farklılık gösteren karayolları trafik yönetmelikleri de dikkate alınıyor. Bu sebeple Bosch, yasal gerekliliklerden daha sıkı olan özel bölgesel gereklilikleri karşılayabilmek adına birçok farklı fren balatası üretiyor. 2010 yılında ABD eyaletlerinden Washington ve California'da, fren disklerinde kullanılan bakırın azaltılmasını öngören kanunlar çıkarıldı. Buradan hareketle Bosch mühendisleri bakırsız bir fren balatası karışımı geliştirerek, yasa yürürlüğe girmeden sekiz yıl önce bu konuda bir ilke imza attı. Bosch halen, yasal zorunluluğu bulunmadığı halde bakırsız fren balatalarını AB pazarında da satışa sunuyor.