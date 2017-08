Anasayfa » Otomobil

Renault Sport Formula 1 Takımı’ndan sezonun en iyi üçüncü performansı

29 Ağustos 2017, 13:42

Renault Sport Formula 1 Takımı, Nico Hülkenberg’in Pirelli Belçika Grand Prix’sinde altıncı olmasıyla birlikte, bu sezon üçüncü kez en iyi sonucunu egale etti