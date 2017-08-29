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Renault Sport Formula 1 Takımı’ndan sezonun en iyi üçüncü performansı
29 Ağustos 2017, 13:42
Renault Sport Formula 1 Takımı, Nico Hülkenberg’in Pirelli Belçika Grand Prix’sinde altıncı olmasıyla birlikte, bu sezon üçüncü kez en iyi sonucunu egale etti
. Her iki sürücünün sıralamadaki yerlerini yükselttiği yarışa yedinci sırada başlayan Nico, iyi bir yarış çıkartarak bir sıra yükselip sekiz puan kazandı. Hafta sonuna ümit verici bir başlangıç yapan İngiliz Pilot Jolyon Palmer ise sıralama turlarında yaşadığı zorunlu vites kutusu değişimi sebebiyle beş sıra gerileme cezası aldı ve 14. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı. Alınan bu sonuçlarla Renault Sport Formula 1 Takımı, Üreticiler Şampiyonası’nda yedincilikten sadece bir puan uzakta yer alıyor.
Yarışı 6. sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, yaptığı açıklamada “Sıkı bir gündü; mutluyum ve keyifli bir şaşkınlık yaşıyorum. Kötü bir başlangıç yaptım ama ilk virajda içeri doğru iyi bir atılım yapıp Eau Rouge’da Checo’yu geçerek düzeltebildim. Araç dünden daha iyiydi ve bir kez daha en hızlı dördüncü takım olarak ilk altıda bitirmeyi başardık. Fernando ile muhteşem bir mücadeleye giriştik. O ve Esteban ile yan yana gitmek bayağı riskliydi. Fernando, DRS ile atağa geçip büyük bir çıkış yaptı, sonra Esteban aniden öne geçti ve bir an “vay be, sonumuz pek iyi olmayacak’’ diye düşündüm ama neyse ki muhteşem bir yarıştı ve izleyenlere de keyif verdiğinden eminim. Monza yolunda ciddi bir özgüven kazandım.” dedi.
İngiliz pilot Jolyon Palmer ise “Yarış daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Makul bir başlangıç yaptım ve lastikleri değiştirdikten sonra araç çok daha iyi oldu. Yarışın büyük bölümünde trafiğe takılmış gibiydim. Yedinci sırada başlasaydık, bugün puan alabilirdik.” dedi.
Renault Sport Direktörü Cyril Abiteboul, yaptığı açıklamada “Takım, genel olarak muhteşem bir yarış çıkararak puan aldı ve ait olduğu yere iyi bir geri dönüş yaptı. Böylece hem sıralama turlarında hem de yarışta en güçlü dördüncü takım oldu. Nico, altıncılıkla bu sezondaki en iyi derecesini egale etti ve zor bir ilk tura rağmen, mükemmel şekilde uyguladığı yarış stratejisiyle güçlü bir geri dönüş yapmayı başardı. Jolyon’un sonuçları kendisi ve takım için moral bozucuydu. Beş sıra başlangıç cezası ve bugünkü sonuçlar hafta sonunda gösterdiği iyi performansı yansıtmıyor. Cumartesi ve Pazar günü arasındaki tempo farkını anlamak için daha derinlemesine bir araştırma yapacağız.’’ dedi. Konuşmasında Red Bull Racing’den de bahseden Cyril Abiteboul, ‘’Yarışları tezatlıklarla doluydu; bir yanda Daniel Ricciardo iyi bir performans göstererek bir kez daha podyuma çıkarken diğer yanda Max Verstappen yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu sorunun merkezinde bir elektronik sistem arızası yatıyordu. Bugün gerçek performanslarını gösterememelerine yol açan bu sorunları gidermek için RBR ile yakın işbirliği yapacağız.” dedi.
Red Bull Racing
Yarışa 6. sırada yarışa başlayan Daniel Riccardo, Belçika Grand Prix’sini üçüncü bitirmeyi başararak bu sezon altıncı kez podyuma çıktı. Yarışa 5. sırada başlayan Max Verstappen, sekizinci tura kadar sıralamadaki yerini korusa da içten yanmalı motorda yaşanan silindir arızası nedeniyle yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.
Red Bull Racing, Belçika Grand Prix’sini Üreticiler Şampiyonası’nda 199 puan alarak ve üçüncülüğünü sağlamlaştırarak kapattı. Daniel, Pilotlar sıralamasında 132 puanla dördüncülüğünü korurken Kimi Räikkönen’in bir puan önüne geçti. Max ise 67 puanla altıncılığını korudu.
Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso ikilisi Carlos Sainz ve Daniil Kvyat, Belçika Grand Prix’sinde iyi sonuçlar elde ederken Carlos, son puan veren pozisyonu olan 10. sırada yer aldı.
Alınan sonuçlar takımın Marka Sıralamasında 40 puanla altıncı sırada kalmasını sağladı. Carlos, Pilotlar Şampiyonası’nda 366 puanla dokuzuncu olurken Daniil dört puanla 17. sıraya oturdu.
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