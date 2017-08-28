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İnci Akü, Turquality ile sınırları aşıyor

28 Ağustos 2017, 15:52

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality’nin akü sektöründeki tek temsilcisi İnci Akü, ‘Türk malı’ ürünlerini dünya arenasında tüketiciler ile buluşturuyor.

Türkiye topraklarında doğan ve dünya markası hedefine yürüyen İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, Turquality desteğiyle yurtdışı pazarlarda gücüne güç katıyor. “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” sloganıyla başlayan dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de akü sektöründen sadece İnci Akü bulunuyor. Turquality programına 2010 yılında sektöründe ilk kez dâhil olan Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, 2015 yılında ikinci 5 yıl için de destek almaya hak kazandı.



4 kıtada 80’i aşkın ülkeye ‘Türk malı’ ürünleri ihraç eden İnci GS Yuasa, sektörünün önemli oyuncularından bir tanesi. 2010 yılında “Global Markalaşma Projesi”ni başlatan İnci GS Yuasa, hedef ülkeler belirleyerek bu ülkelerde tüketici analizleri gerçekleştirdi. Bu analizlerin çıktıları referans alınarak İnci Akü markasının marka konumlandırması oluşturuldu.



“Turquality programındaki tek akü markası İnci Akü”

İnci Akü’nün, akü sektöründe Turquality programındaki tek marka olmasını çok önemli ve değerli bulduğunu belirten İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım,“Markalaşmanın oldukça zor olduğu bir sektördeyiz. Turquality programı uluslararası arenada gelişmek isteyen ve potansiyel vaat eden şirketleri dünyaca bilinen güçlü markalar yaratma yolunda teşvik ediyor. Bu programda devam etmenin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluğu var. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, mevcut yurtdışı pazarlarımıza yenilerini ilave etmek. Yakın zamanda Turquality’den de destek aldığımız Automechanika Dubai ve uluslararası MIMS Automechanika Moskova fuarlarında markamızı küresel alanda tanıtma fırsatını yakaladık. Gelişen marka gücümüz veakü teknolojileri üzerindeki uzmanlığımızı, iş ortağımız GS Yuasa’nın küresel deneyimiyle birleştirerek daha güçlü adımlar atacağız” dedi.



