TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

İnci Akü, Turquality ile sınırları aşıyor

İnci Akü, Turquality ile sınırları aşıyor

Tarih 28 Ağustos 2017, 15:52

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality’nin akü sektöründeki tek temsilcisi İnci Akü, ‘Türk malı’ ürünlerini dünya arenasında tüketiciler ile buluşturuyor.

Türkiye topraklarında doğan ve dünya markası hedefine yürüyen İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, Turquality desteğiyle yurtdışı pazarlarda gücüne güç katıyor. “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” sloganıyla başlayan dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de akü sektöründen sadece İnci Akü bulunuyor. Turquality programına 2010 yılında sektöründe ilk kez dâhil olan Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, 2015 yılında ikinci 5 yıl için de destek almaya hak kazandı.

4 kıtada 80’i aşkın ülkeye ‘Türk malı’ ürünleri ihraç eden İnci GS Yuasa, sektörünün önemli oyuncularından bir tanesi. 2010 yılında “Global Markalaşma Projesi”ni başlatan İnci GS Yuasa, hedef ülkeler belirleyerek bu ülkelerde tüketici analizleri gerçekleştirdi. Bu analizlerin çıktıları referans alınarak İnci Akü markasının marka konumlandırması oluşturuldu.

“Turquality programındaki tek akü markası İnci Akü”
İnci Akü’nün, akü sektöründe Turquality programındaki tek marka olmasını çok önemli ve değerli bulduğunu belirten İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım,“Markalaşmanın oldukça zor olduğu bir sektördeyiz. Turquality programı uluslararası arenada gelişmek isteyen ve potansiyel vaat eden şirketleri dünyaca bilinen güçlü markalar yaratma yolunda teşvik ediyor. Bu programda devam etmenin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluğu var. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, mevcut yurtdışı pazarlarımıza yenilerini ilave etmek. Yakın zamanda Turquality’den de destek aldığımız Automechanika Dubai ve uluslararası MIMS Automechanika Moskova fuarlarında markamızı küresel alanda tanıtma fırsatını yakaladık. Gelişen marka gücümüz veakü teknolojileri üzerindeki uzmanlığımızı, iş ortağımız GS Yuasa’nın küresel deneyimiyle birleştirerek daha güçlü adımlar atacağız” dedi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Seger’den Rusya atağı

 Seger’den Rusya atağı Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, 21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen Mims Aut...

Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi

 Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, Bayi Plasiyer Buluşma Günleri’nde çeşitli illerde g...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x