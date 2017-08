TEMSA, geleceğin ulaşımına hazır

Anasayfa » Güncel

28 Ağustos 2017, 15:36

Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın farklı ihtiyaçlarına çözümler sunan geniş bir ürün gamına sahip TEMSA, geleceğin ulaşımına akıllı, otonom ve elektrikli araçları ile hazır.

Geleceğin teknoloji konularına odaklı insanları ve kurumları buluşturan Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı, Hack’n Break Etkinliği 19-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Urla’da bulunan Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi’nde ikinci kez gerçekleşti. TEMSA, Hack’n Break Etkinliği’nde akıllı aracı Avenue iBUS ve düzenlediği hackathon’lar, datathonlar, workshoplar, seminer ve robot yarışları ile yer aldı.Avenue iBUS’ın sergilendiği etkinlikte kurulan TEMSA Standı’nda kamp katılımcılarına TEMSA ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yoğun ziyaretçi alan kampta TEMSA etkinlikleri büyük ilgi ve beğeni topladı.TEMSA, etkinlikte Avenue iBUS’ın yazılımını geliştiriciler için açtı. Böylece Avenue iBUS’ın yazılım güvenilirliği Hack’n Break etkinliğinde bir kez daha tescillendi.TEMSA, Shaping the Future of Mobiliy Workshop’u gerçekleştirdi. Yoğun ilgi çeken etkinlikte TEMSA, Smart Mobility vizyonu ile teknoloji programları geliştirdiğini, şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın bugün ve gelecekteki farklı ihtiyaçlarına çözümler sunan geniş bir ürün gamının geliştirildiği belirtildi. Workshop ile geleceğin ulaşım ihtiyaçları şekillendi ve TEMSA’nın geleceğin ulaşım vizyonu paylaşıldı.Akıllı Ulaşım Kanvas İş Modeli Workshop’ı da yapıldı. TEMSA’nın akıllı ulaşım stratejisinden de bahsedildiği etkinlikte, katılımcılardan akıllı ulaşım konusundaki fikirlerini Kanvas İş Modeli ile şekillendirmeleri istendi. Geliştirilen iş modellerinin sunulması ve tartışılması neticesinde en fazla beğeni toplayan iş modelleri takdir edildi ve ödüllendirildi.Robot meraklılarının heyecanla beklediği Mini Sumo Robot Yarışı TEMSA BOT gerçekleşti. TEMSA Maker Lab’da üretilen mini otonom robotlara yarışmacılar yazılımlarını yükleyerek yarıştı. Stratejik hamlelerin önemli olduğu yarışmada takımlar kıyasıya rekabet etti. Yarışmaya katılan ekipler ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı.Etkinlik kapsamında 25 Ağustos Cuma günü düzenlenen konferansta TEMSA Pazarlama ve İnovasyon Müdürü Mert Umut Özkaynak tarafından gerçekleştirilen The StartUp Way başlıklı konuşmada Geleceğin Ulaşımı ile ilgili görüş ve bilgiler paylaşıldı ve şirketlerin hızla gelişen teknoloji süreçlerine adaptasyonu için gerekli olan startup yaklaşımı, bunun kurumsal vizyon ile entegrasyonunun nasıl olması gerektiği paylaşıldı.