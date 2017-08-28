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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Çorlu'da Aydoff zaferi

Çorlu'da Aydoff zaferi

Tarih 28 Ağustos 2017, 11:46

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 4. ayağı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Çorlu Belediyesi katkılarıyla kısa adı TRAKOFF olan Trakya Offroad Kulübü tarafından Şahbaz'da yer alan TRAKOFF offroad pistinde düzenlendi.

Farklı bölgelerden 8 ayrı takım ve 16 araçla mücadele eden 32 sporcu, 2 gün boyunca zorlu parkurda birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti.



İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Fuat Bilgin-Mehmet Emir ve Seda Özkutlu-Şahhaydar Argaç ekiplerinden oluşan Aydoff Trial Team birinciliği elde ederken, Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Gökhan Yalçın ekiplerinden oluşan AVC Team Osmanlı Offroad ikinci sırada yer aldı. Ender Altuntaş-Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız-Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan Temesist Offroad Team'in üçüncü sırada yer aldığı yarış izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

2017 Türkiye Trial Şampiyonası, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü kulübü organizasyonu ile İstanbul'da düzenlenecek 5.ayak yarışları ile devam edecek…


 

 

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