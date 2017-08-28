|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Çorlu'da Aydoff zaferi
28 Ağustos 2017, 11:46
2017 Türkiye Trial Şampiyonası 4. ayağı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Çorlu Belediyesi katkılarıyla kısa adı TRAKOFF olan Trakya Offroad Kulübü tarafından Şahbaz'da yer alan TRAKOFF offroad pistinde düzenlendi.
Farklı bölgelerden 8 ayrı takım ve 16 araçla mücadele eden 32 sporcu, 2 gün boyunca zorlu parkurda birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti.
İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Fuat Bilgin-Mehmet Emir ve Seda Özkutlu-Şahhaydar Argaç ekiplerinden oluşan Aydoff Trial Team birinciliği elde ederken, Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Gökhan Yalçın ekiplerinden oluşan AVC Team Osmanlı Offroad ikinci sırada yer aldı. Ender Altuntaş-Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız-Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan Temesist Offroad Team'in üçüncü sırada yer aldığı yarış izleyicilerden de büyük ilgi gördü.
2017 Türkiye Trial Şampiyonası, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü kulübü organizasyonu ile İstanbul'da düzenlenecek 5.ayak yarışları ile devam edecek…
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x