Assan Hanil'den, Ford Otosan için ticari araç kotuğu

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28 Ağustos 2017, 11:17

Kendi Ar-Ge merkezinde sıfırdan geliştirdiği, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzalayan Assan Hanil, ülkesinde lider, küresel şirket olma yolunda hızla ilerliyor.

2017-2020 yılları boyunca ticari araç koltuğu projesi ile ilgili tesisler dahil toplam 32 milyon Euro’luk yatırım planlayan Assan Hanil, Avrupa, Rusya ve Kore’ye orta vadede önemli ölçekte ihracata başlamayı hedefliyor.Assan Hanil, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı. Assan Hanil, bu anlaşma çerçevesinde, geçen yıl IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak. Yüksek Ar-Ge kabiliyeti ve yetkin mühendislik kadrosuna sahip olan Assan Hanil, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği, özgün tasarımlı koltuk ile hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir noktaya ulaşmayı hedefliyor.Ford Otosan gibi önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde tercih edilmek, Assan Hanil’in Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine olan güvenin güzel bir göstergesi. Assan Hanil, bu yeni projesi ile dünya pazarlarına açılmayı, müşterilerinin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda yeni tesisler kurmayı hedefliyor.Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi ile ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon Euro’luk bir yatırım planladıklarını söyleyen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, hedefleri hakkında şu bilgileri verdi:“Avrupa, Rusya ve Kore’ye orta vadede ciddi ölçekte ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerde lokal operasyon planlarımız bulunuyor. Bu noktada yalnızca Türkiye pazarı değil, projelerin gelişimine istinaden yakın coğrafyadaki büyük üreticiler de hedef pazarımız içinde yer alıyor.”Assan Hanil’in büyümesine ivme kazandıracak hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi üzerinde çalışmalarını emin adımlarla sürdürdüklerini belirten Güner, “Ülkemizin gelişimine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini arttırmaya, istihdamı geliştirmeye, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde; ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız” dedi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tesciline sahip Assan Hanil Ar-Ge Merkezi’nin, 29 adet tescillenmiş fikri mülkiyet hakkı olup, değerlendirme sürecinde toplam 29 adet başvurusu bulunmaktadır.Güney Koreli Seoyon E-Hwa ve Kibar Holding ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Assan Hanil, Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerinde yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar, kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Sadece otomotiv sektöründe değil, tüm ulaşım araçları sektöründe en iyi ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.