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Kâmil Koç’tan 10 milyon TL’lik otobüs yatırımı

Kâmil Koç’tan 10 milyon TL’lik otobüs yatırımı

Tarih 28 Ağustos 2017, 11:02

Karayolu yolcu taşıma sektörünün lider ve öncü firması Kâmil Koç, yeni nesil otobüs alımlarıyla filosunu yenilerken yolcularının seyahat konforunu da artırıyor.

Türkiye’nin lider karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş yaptığı yeni otobüs yatırımlarıyla filosunu büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda 10 milyon TL’lik otobüs alımı gerçekleştiren Kâmil Koç, 2017 yılının ikinci yarısına dair ilk yatırımını da yapmış oldu.

90 yıldır Türkiye yollarında olan ve yolcu konforu çıtasını her yıl yukarı çeken Kâmil Koç, yapılan satın almayla 10 adet 2017 model Man Neoplan Tourliner’ı filosuna katmış oldu. Toplamda 1.100 araçlık filo büyüklüğüne ulaşan Kâmil Koç, toplam araç sayısıyla ülkemizin en büyük otobüs filosuna sahip marklardan biri konumunda. Her yıl oldukça yüklü bir bütçeyi araç filosunun yenilenmesine ve teknolojik olarak gelişmiş araçların filoya kazandırılmasına ayıran marka, hizmet sunulan otobüslerin standartlarının yükselmesi, daha konforlu ve daha güvenilir hâle gelmesi için yatırım yapmaya devam ediyor.

24 Ağustos Perşembe günü Bursa otogarında yapılan teslim töreninde konuşan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş Genel Müdürü Cengiz Doğan, “90 yılı aşkın süredir Türkiye yollarındayız. Yolcularımıza daha güvenli ve konforlu yolculuk deneyimi sunma geleneğini geleceğe taşımak adına çeşitli yatırımlara imza atıyoruz. Bu yatırımlarla büyümeye, yolcularımıza sunduğumuz hizmet standardımızı yukarı çekmeye devam ediyoruz. Sezonun en yoğun dönemi olan bayram öncesinde bu yatırımın olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. 2017 yılının ilk yarısı beklentilerimiz doğrultusunda son derece olumlu geçti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüksek bir büyümeyle yılın ilk yarısını kapattık. Yapılan yeni yatırımların da etkisiyle yılın ikinci yarısını da beklediğimiz gibi geçireceğimizi ve yılsonu hedefimiz olan 19 milyon yolcu hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

 

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