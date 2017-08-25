Ceran, 15 MAN’la daha güçlü

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25 Ağustos 2017, 18:00

İzmir merkezli uluslararası lojistik firması Ceran, filosuna 15 MAN daha kattı. Ömer Ceran, “25 yılda büyük bir hızla büyüdük. Şimdi MAN araçlarla daha güçlüyüz. Uluslararası pazardan çok daha büyük pay almaya kararlıyız” dedi.



Uluslararası lojistik sektörünün önemli markalarından Ceran Nakliyat, filosunu MAN araçlarla güçlendirdi. Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Ceran, giderek artan bir ivmeyle sektöre ağırlığını koymaya devam ediyor.Geçtiğimiz yıl 6 adet TGX 18.480 ve 100. Yıl aracını satın alan Ceran, 15 adet TGX 18.500 4x2 LLS-U XXL araç satın aldı. Araçlar, Şensan İzmir Tesisleri’nde düzenlenen törenle firma sahibi Ömer Ceran’a teslim edildi. Törene Şensan İzmir Satış Müdürü Ali Erez, Şensan İzmir Şube Müdürü Ahmet Demir, VDF Doğan Gamsız ve Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran katıldı.Alışılagelmiş taşımacılık yerine müşterilerine farklılık ve hızlı teslimatlar ile onlara en uygun maliyetleri sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ömer Ceran, “Müşterilerimizin taleplerine en uygun ve hızlı şekilde cevap verebilmek için filomuzu devamlı yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl aldığımız MAN araçlar gerek performans, dayanıklılık ve gerek işletme maliyetlerinde bizi çok memnun etti. Bu yıl da yatırımımızı hiç şüphe etmeden MAN’a yaptık. 25 yılda büyük bir hızla büyüdük. Şimdi MAN araçlarla daha güçlüyüz. Uluslararası pazardan çok daha büyük pay almaya kararlıyız” dedi.Ceran Nakliyat Uluslararası Ltd Şti şirketi 1995 senesinde kuruldu. 2004 yılına kadar ağırlıklı konteynır taşımacılığı ve iç nakliye konusunda butik hizmet verdi. 2004 senesinde C2 alarak yurtdışı taşımacılığına başlayarak butik hizmet anlayışını geliştirdi. Ceran Nakliyat ağırlıklı olarak döküm , tekstil , hammadde , yanıcı özelliği bulunan ambalaj ürünleri taşıyor. Bünyesinde 80 çekici 130 dorse bulunduran Ceran Nakliyat 2015 senesinde taşındığı Kemalpaşa Lojistik Merkezinde hizmet vermeye devam ediyor.