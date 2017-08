“Aytemiz Kart” kullandılar, kazandılar

Anasayfa » Güncel

25 Ağustos 2017, 16:10

Şanslı Aytemiz Kart sahipleri otomobil ve motosikletlerini teslim aldı





Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz’in, 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında Aytemiz Kart kullanıcılarına özel düzenlediği kampanyanın talihlileri ödüllerine kavuştu. Milli Piyango İdaresi’nin izni ile düzenlenen kampanya sonucunda gerçekleşen çekiliş ile Aytemiz istasyonlarından aldıkları Aytemiz Kartlarını yakıt alım koşulu olmaksızın aktif hale getiren talihliler, 1 adet 2017 model Suzuki Vitara, 5 adet Suzuki Van Van motosiklet, 5 adet iPhone 7 cep telefonu ve bin adet 20 TL değerinde yakıt puan kazandılar. Talihliler Aytemiz Koşuyolu istasyonunda düzenlenen tören ile otomobil ve motosikletlerinin anahtarlarını Aytemiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yener Şenok ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke’den teslim aldılar.Tüm talihlilere Aytemiz’i tercih ettikleri için teşekkür eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke “Türkiye genelinde bulunan 560’ı aşkın sözleşmeli bayimiz ve müşteri odaklı ürün ve servislerimizle her zaman “hizmetinizdeyiz” diyoruz. Aytemiz Kart sahipleri, onların memnuniyetlerini sürekli ve sürdürülebilir kılmak için var gücüyle çalışan Aytemiz İstasyonlarında, sadece özel kampanyalarda değil her zaman kazanıyor ” dedi.2015 yılında yakaladığı hızlı büyümeyi 2016’da da devam ettirerek akaryakıt pazarının en hızlı büyüyen markası olmayı başardıklarını belirten Eke “2017 yılında gerçekleştireceğimiz istasyon yatırımları ve yeni projelerle, sektördeki büyümemizi sürdürecek ve tüketicilerimizin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz operasyonel iyileştirmelerle nitelikli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.2017 itibariyle 500’ü aşan istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürmektedir.Bugün itibari ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220.000 metreküp depolama kapasitesi ile önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam etmektedir.