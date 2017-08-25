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Mercedes-Benz Türk’ten 206 adet 2.El çekici ve treyler

Mercedes-Benz Türk’ten 206 adet 2.El çekici ve treyler

Tarih 25 Ağustos 2017, 13:16

Mercedes-Benz Türk’ün 2009 yılında başlattığı 2.El faaliyetleri, şirketin 50. yılı olan 2017 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2. El kamyon alım-satım faaliyetlerini sürdüren TruckStore, HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri şirketine toplam 206 adetlik Actros 1841, Axor 1840 ve treyler satışı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk’ün 2009 yılında başlattığı 2.El faaliyetleri, şirketin 50. yılı olan 2017 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 2. El kamyon alım-satım faaliyetlerini sürdüren TruckStore, HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri şirketine toplam 206 adetlik Actros 1841, Axor 1840 ve treyler satışı gerçekleştirdi.

Ağır vasıta operasyonel filo kiralama hizmetleri sektöründe öncü konumda olan HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri şirketi 820 adetlik filosuyla yurt içi ve uluslararası hizmet vermeye yönelik operasyonel çekici, yarı römork, beton pompası, transmikser ve üstyapılı kamyon gibi birçok çeşitliliğe sahip ürün yelpazesi ile avantajlı filo kiralama çözümlerini de taşımacılık sektörüne sunuyor. HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri TruckStore’dan aldığı 206 adet çekici ve treyler araçlarını da lojistik şirketlerinin gereksinimlerine cevap vermek üzere kullanacak.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar’da gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk TruckStore Müdürü Kıvanç Aydilek, Koluman Motorlu Araçlar Ticari Araçlar 2. El Satış Müdürü Süleyman Çakar, HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri Genel Müdürü Kenan Çetin, Filo Müdürü Serhat Ahlas ve Alım Satım Yöneticisi Egemen Kahraman katıldı.



Mercedes-Benz Türk TruckStore Müdürü Kıvanç Aydilek tören sırasında “Değerli iş ortağımız HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri ile bir kez daha işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerini 206 adetlik alımdan dolayı tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyor ve bol kazanç diliyoruz. Koluman Motorlu Araçlar bayimize ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yetkililerine bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Mercedes-Benz Türk olarak 50. yılımızı kutladığımız bizler için çok önemli bu yılda TruckStore olarak teslimatlarımızın bu hızla devam etmesinden gurur duyuyoruz.” dedi.

HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri Genel Müdürü Kenan Çetin ise “Son bir yıl içerisinde yaptığımız bu 206 adetlik alım ile mevcut filomuza güç kattık. Mercedes-Benz Türk ve TruckStore’u tercih etmemizin nedeni, bu kurumların araçların kondisyonu hakkında her zaman en doğru ve güvenilir kaynak olması. Araçları kiraladığımız için müşterilerimize güvenilir bir şekilde adeta sıfır araçmış gibi kiralayabiliyoruz. Araçların büyük kısmında devam eden garanti ve finansman desteği de önemli etkenler. TruckStore ve Koluman Motorlu Araçlar yetkililerine bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

 

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