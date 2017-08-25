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10 bin kişilik MAN Türkiye Ailesi buluştu

25 Ağustos 2017, 12:30

Almanya’nın çeyrek asırlık devi MAN’ın Ankara fabrikasında çalışan işçiler, geleneksel hale gelen piknikte aileleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı pikniğe Almanya Büyükelçisi Erdman’ın katılımı anlamlıydı.

MAN Türkiye Genel Müdürü Münür Yavuz, “Almanya ilişkilerinin kısa zamanda normale döneceğini umut ediyoruz dedi.



MAN Türkiye, Esenboğa fabrikasında çalışan işçiler için aile günü düzenledi. İşçilerin aileleriyle katıldığı geleneksel hale gelen pikniğe, bu yıl Almanya Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da eşleriyle katıldı. Yaklaşık 10 bin kişilik MAN Ailesi, gün boyu süren çeşitli etkinliklerle renkli ve keyifli bir hafta sonu geçirdi.



Son dönemde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren MAN Türkiye CEO‘su Münür Yavuz, “Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik işbirliği ve faaliyetlerin geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. Bu geçmişin içerisinde önemli bir payı olan MAN Türkiye olarak gergin ortamın biran önce biteceğini düşünüyor ve umut ediyoruz. dedi. Yavuz, bütün bu tartışmalara rağmen MAN Türkiye fabrikasının 2 bin 500 işçisiyle ve maksimum kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.



Sendika Başkanı: “MAN bir başarı öyküsüdür”

Türk Metal Sendikası Pevrul Kavlak, katılımcılara seslendiği konuşmasında, “MAN bir başarı öyküsüdür ve bu öykünün kahramanları, işçisiyle işvereniyle buradadır. Onları birlikte görmenin ve hepsiyle birarada olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



