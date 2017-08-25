Seger’den Rusya atağı

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25 Ağustos 2017, 10:55

Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, 21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı’na katılarak dünya otomotiv endüstrisinin devleriyle bir araya geldi.

Bugün ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir dünya markası haline gelen Seger, Moskova’da otomotiv endüstrisini bir araya getiren Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Fuarda dünyanın önde gelen otomotiv markaları ile buluşan Seger, standında yeni ürünlerini sergiledi.Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, Seger olarak öncelikli hedef pazarının Rusya olduğunu belirterek “Mims Automechanika Moskova 2017 Fuarı bu nedenle Seger açısından çok özel bir öneme sahip. Rusya’da hem OEM tarafında hem de after market tarafında Seger için yakalayabileceğimiz fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla , “fuar öncesinde uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz Rusya satış ofisimizi açtık” dedi.Geçen yıl 2015’e göre yaklaşık yüzde 11’lik bir artış ile ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Coşkun, bu yıl ise yüzde 5’lik ihracat artışı beklediklerini ifade ederek “Vizyonumuz hem OEM tarafında hem de satış sonrası yenileme pazarında tercih edilen, izlenen global bir korna markası olabilmek. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında markalaşma çalışmalarına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.Hem üretimde hem de korna ticaretinde dünya çapında varlık gösteren yüzde 100 yerli sermayeli Seger Korna, bugün ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir marka haline geldi. Seger; Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Tesla, Nissan, Ford, Dacia, ağır vasıta ve iş makinalarında BMC, Karsan, JCB, Iveco, Temsa, Otokar, DAF, traktör ve tarım makinalarında Hattat, Çukurova, Erkunt, Hidromek, Tümosan, Türk Traktör, Taral, Bozok Traktör, Hars Traktör, motosiklet grubunda ise Indian Motorcyle, Bigdog, Victory, Polaris gibi dünya devlerinin kornalarını tedarik etmektedir. Seger, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da olmak üzere dünyada 70’in üzerinde ülkeye satış yapıyor.