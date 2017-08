Kocaelispor’a TEMSA MARATON

Anasayfa » Piyasa

24 Ağustos 2017, 18:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin markası olan Kocaelispor’a 2017 model TEMSA Maraton takım otobüsü tahsis etti.

Takım otobüsünün bizim için değeri çok büyük

Kocaelispor’u süper ligde görmek istiyoruz

TEMSA Maraton özel olarak hazırlandı

TEMSA Maraton taşımacıların yanı sıra futbol kulüplerinin de gözdesi olmaya devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig takımlarının ardından 3. Lig de mücadele veren Kocaelispor’unda tercihi TEMSA Maraton oldu. Bir zamanlar süper ligde fırtınalar estiren Kocaelispor süper lige çıkma yolculuğuna TEMSA Maraton ile devam edecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde 23 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen programla yeni takım otobüsü TEMSA Maraton kulübe teslim edildi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, kulüp yönetimi, futbolcular, TEMSA Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe ve Kamu SatışYöneticisi Mahir Akkuş katıldı.Törende konuşan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, ‘’Bizim için çok keyifli bir gün. 3 yıl önce yola çıkarken şehre söz verdik. Şehrin en değerli markası olan Kocaelispor çevresinde kenetlendik. Gücümüzü şehrimizden ve kulübümüzün armasından aldık. Üç yıllık emeğin nişanlarından birisi de bugündür. Kocaelispor Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na, bize destek veren herkese, eski genel sekreterimiz Tahir Büyükakın’a ve genel sekreterimiz İlhan Bayram’a, ulaşım dairesi başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bu takım otobüsünün bizim için değeri çok büyük. Gittiğimiz her yerde Kocaeli’yi temsil edeceğiz’’ dedi.Kocaeli’nin bir markası olan Kocaelispor’un her zaman yanında olduklarına değinen Genel Sekreter Bayram, ‘’Kocaeli, Türkiye’de marka bir kenttir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de marka bir büyükşehirdir. Kocaelispor da bu şehrin bir markasıdır. Kocaeli’de spora destek veriyoruz. Kocaelispor’a olan desteklerimiz de bu takım otobüsüyle devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Kocaelispor’u Süper Lig’de görmeyi arzu ediyoruz. Yönetim kurulumuza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz’’ dedi.Törende konuşan TEMSA Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Adana Demirspor ve Adanaspor’un ardından Kocaelispor’un da takım otobüsünün TEMSA Maraton olduğunu belirterek, “Kocaelispor şu an 3.ligde mücadele ediyor ve her maçını süper ligde oynuyor gibi binlerce taraftar takip ediyor. Süper lige tekrar çıkma mücadelesi veren Kocaelispor’un tercihinin TEMSA Maraton olmasından büyük mutluluk duyduk. TEMSA Maraton ile Kocaelispor’a başarılar diliyoruz. TEMSA Maraton takım için özel olarak hazırlandı. 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranlar var. Arka ve ön tarafta toplantı masaları var. Otobüsümüz, iç ve dış olarak tamamen Kocaelispor’umuz renklerine uyumlu döşemelerle kaplandı. Sürüş güvenliği de (şerit takip sistemi, aktif frenleme sistemi) bulunan araç son teknolojik donanıma sahip. Kocaelispor kulübüne TEMSA Maraton hayırlı olsun” dedi.