TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Mutlu Akü Moskova’da ürünlerini Warner Bros. iş ortaklığı ile tanıttı

Mutlu Akü Moskova’da ürünlerini Warner Bros. iş ortaklığı ile tanıttı

Tarih 24 Ağustos 2017, 17:51

Mutlu Akü, 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen MIMS Automechanika Moscow Fuarı’nda katılımcılara yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı.

Kısa bir süre önce Warner Bros. ile gerçekleştirdiği lisans anlaşması sonucu Justice League karakterlerini tanıtım faaliyetlerinde kullanmaya başlayan Mutlu Akü, Superman, Batman, Wonder Woman gibi süper kahramanlardan oluşan stant tasarımı ile de fuarda “En İyi Stand” ödülünü aldı.

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu Akü, Rusya’nın Moskova kentinde gerçekleştirilen ve otomotiv sektörü, yedek parça ve aksesuarlarına yönelik en kapsamlı fuarlarından biri olan MIMS Automechanika Moscow Fuarı’nda yeni ürünlerini sektör profesyonelleri ve katılımcılara tanıttı.



Warner Bros. iş birliği sonucunda Kasım ayında vizyona girecek olan Justice League filminin süper kahramanlarının kullanım hakkını alan Mutlu Akü, fuarda Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash karakterlerinden oluşan standıyla katılımcıların büyük ilgisini topladı. Stand aynı zamanda organizatör tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “En İyi Stand” ödülünü aldı. Lisans anlaşması kapsamında süper kahramanlar, “Heroes Never Run Out of Energy – Kahramanların Enerjisi Hiç Bitmez” mottosu ile Mutlu Akü’nün Rusya’daki iletişim ve pazarlama çalışmalarında kullanılacak. Bu stratejik pazarlama kampanyası, perakende ve yetkili servis noktalarında basılı, görsel ve dijital iletişimde yer alacak.

Mutlu Akü, süper kahramanlara yer verdiği fuar standında SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün gamını katılımcılarla paylaştı. Mutlu Akü ayrıca, yoğun AR-GE çalışmaları sonucu hibrit araçlar için ürettiği Lityum-İyon Akü’yü de fuar boyunca ziyaretçilere tanıttı.

Yoğun ilgi gören Lityum-İyon akü, dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçlar için geliştirildi. Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Lityum iyon aküler kurşun asit akülere göre daha uzun ömre sahip.

Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

TürkTraktör, yıllık faaliyet raporlarıyla ödül almaya devam ediyor

 TürkTraktör, yıllık faaliyet raporlarıyla ödül almaya devam ediyor TürkTraktör, 2016 yılı için hazırlanan ‘Faaliyet Raporu’ ile dünyanın önde gelen uluslararası iş dünyası ödülleri S...

ZF, artan Ar-Ge yatırımlarına rağmen 2017 yılının ilk yarısında kârını artırdı

 ZF, artan Ar-Ge yatırımlarına rağmen 2017 yılının ilk yarısında kârını artırdı ZF, yılın ilk yarısında 18,3 milyar avroluk satış gerçekleştirdi %6,6’lık vergi öncesi kâr marjıyla toplamda 1,2 ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x