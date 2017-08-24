Netlog Scania'yı seçti : 100 araçlık anlaşma

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24 Ağustos 2017, 17:48

Türkiye’nin en büyük uluslararası lojistik firmalarından biri olan Netlog, 2017 yılında aldığı Scania araçlarından elde ettiği yüksek performans sebebiyle 100 adet Scania’yı daha filosuna katıyor.



Türkiye'nin öncü taşımacılık firmalarından, Intercombi Uluslararası Taşımacılık ve Soğuk Zincir Lojistik şirketi Polar Express şirketlerini bünyesinde bulunduran Netlog Lojistik, 2017 yılında ilk kez aldığı Scania araçlarından elde ettiği verimlilik ve yüksek performanstan dolayı 100 adet yeni araç için Doğuş Otomotiv Scania ile anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre araçların 65 adedi bu yıl, kalan 35 adedi ise 2018 yılı başında teslim edilecek.Doğuş Otomotiv Scania ve Netlog Lojistik arasında gerçekleşen anlaşmaya, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Netlog grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak imza attı. Törene Scania Türkiye Bölge Müdürü Per Stümer, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Netlog Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Netlog Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ve Netlog Grubu Yurtiçi Nakliye Genel Müdürü Uygar Uşar katıldı.İmza töreninde bir konuşma yapan Netlog Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak filolarında 3.500 adedin üzerinde araçları olduğunu bu araçların 800 adedinin çekici olduğunu hatırlatarak “İlk Scania araçlarımızı bu yılın ilk yarısında filomuza dahil ettik. Bu araçlardan alacağımız performans, yeni araç alımımızda etkili olacaktı. Scaniaları kullandıktan sonra araçların kalitesinden, verimliliğinden ve yüksek performansından çok memnun kaldık. Ayrıca düşük yakıt tüketimi işletme maliyetlerimizin azalmasını sağladı. Bu nedenle filomuzdaki Scania sayısını arttırma kararı aldık ve bugün 100 araç için anlaşmamızı yaptık. Yeni araçlarımız Türkiye’de ve Avrupa’da pazarımızı daha da büyütme hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır” dedi.Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ise Netlog gibi Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından birisi ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Scania olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizin beklentilerini karşılamak olmuştur. Sadece araç satışı ile kalmayıp, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak projelerine özel hizmetler sunuyoruz. Bakım anlaşmalarımız, sürücü eğitimi ve sürücü koçluğu gibi hizmetlerimiz ile müşterilerimizin işletme maliyetlerini azaltıyoruz. Netlog gibi Türkiye’nin en önemli Lojistik firmalarından biri ile yaptığımız anlaşmadan dolayı çok memnunum. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.