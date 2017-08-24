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Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi
24 Ağustos 2017, 14:59
Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, Bayi Plasiyer Buluşma Günleri’nde çeşitli illerde görev yapan bayilerinin plasiyerleriyle bir araya geldi. Seger merkezini ve fabrikasını gezen plasiyerler, Seger Genel Müdürü Tülin Tezer’den sektör ile ilgili bilgi aldı.
Ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir dünya markası haline gelen Seger, Bursa’da bayi plasiyerlerini ağırladı.
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde görev yapan bayi plasiyerleri Bursa’da Gönlüferah Oteli’nde düzenlenen Bayi Plasiyer Buluşma Günleri’nde bir araya geldi. Seger Genel Müdürü Tülin Tezer tarafından Seger hakkında bilgilendirilen plasiyerler, daha sonra Seger Fabrikasını ziyaret ederek üretim aşamalarını ve kornaların pazara çıkmadan önce geçtiği dayanıklılık testlerini yerinde görme fırsatı buldu.
Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, bayi plasiyer buluşmalarının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyerek; Seger ürünleri ile tüketici arasında köprü görevini üstlenen bayi plasiyerleri ile kurdukları iletişimin önemine işaret etti. Tezer; “Seger ürünlerinin tanıtımı ve satışında görev üstlenen bayi plasiyerlerimiz ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Onların bize verdiği bilgileri çok önemsiyoruz. Pazardan gelen eleştiri ve geri dönüşleri en iyi olanlardan aldığımız bilgilerle analiz edeceğimize inanıyoruz. Bu geri dönüşler bizim AR-GE yatırımlarımızı da etkiliyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek Seger olarak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
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