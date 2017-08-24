Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi

Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, Bayi Plasiyer Buluşma Günleri’nde çeşitli illerde görev yapan bayilerinin plasiyerleriyle bir araya geldi. Seger merkezini ve fabrikasını gezen plasiyerler, Seger Genel Müdürü Tülin Tezer’den sektör ile ilgili bilgi aldı.

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