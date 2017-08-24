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Offroad Ruhu Kocaayaklarla Çorlu’da

Offroad Ruhu Kocaayaklarla Çorlu’da

Tarih 24 Ağustos 2017, 14:44

Yardımlaşma ve offroad ruhunun ön planda tutulduğu, 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların parkuru en kısa sürede geçebilmek için mücadele ettiği ‘trial’ branşında, heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 4. yarışı, 26-27 Ağustos tarihlerinde kısa adı TRAKOFF olan Trakya Offroad Kulübü tarafından Şahbaz Mahallesi'nde yer alan Çorlu Belediyesi TRAKOFF Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Ekipler, iki gün boyunca su geçişi, çamur geçişi, kaya geçişi gibi farklı teknikler gerektiren 1 kilometre uzunluğundaki etapta 12 ayrı kapıyı geçebilmek için zamana karşı mücadele edecekler.



Farklı illerden 32 sporcu 16 araç ve 8 takım, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 10:00'da Orion Alışveriş Merkezi'nden verilecek seremonik startın ardından parkura yönelecekler. Saat 13:30'da başlayacak organizasyonun ilk günü, kıyasıya mücadelenin ardından saat 19:30'da sona erecek. 27 Temmuz Pazar günü ise 12.00’da başlayacak olan ikinci gün, saat 18:00’de tamamlanacak ve saat 19:00’deki ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

 

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