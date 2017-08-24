Anasayfa » Otomobil

Offroad Ruhu Kocaayaklarla Çorlu’da

24 Ağustos 2017, 14:44

Yardımlaşma ve offroad ruhunun ön planda tutulduğu, 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların parkuru en kısa sürede geçebilmek için mücadele ettiği ‘trial’ branşında, heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

