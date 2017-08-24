TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Yalçının üç akslı lowbed teslimatları hız kesmiyor

Yalçının üç akslı lowbed teslimatları hız kesmiyor

Tarih 24 Ağustos 2017, 14:08

Yalçın Dorse Türkiye'nin dört bir yanına teslimat yapmaya devam ediyor.

Yalçın Dorse, son dönemde inşaat firmalarına ve şehir içi özel yük taşıyan işletmelere birbiri ardına 3 akslı lowbed teslimatı gerçekleştiriyor.



 Alçak şasili, sağlam yapılı ve manevra kabiliyeti ile öne çıkan Yalçın Dorse’nin 3 akslı lowbedleri ile güçlerine güç katmayı tercih eden firmalara her gün yenileri ekleniyor.



Ankaralı Tunkera firması da filosuna yeni bir 3 aks lowbed kattı. Firmanın Yalçın Dorse markalı bu ikinci aracı. Yalçın, bir diğer 3 akslı lowbed teslimatını da Kırıkkaleli bir müşterisine yaptı.  


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Kocaelispor’a TEMSA MARATON

 Kocaelispor’a TEMSA MARATON Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin markası olan Kocaelispor’a 2017 model TEMSA Maraton takım otobüsü tahsis etti...

Netlog Scania'yı seçti : 100 araçlık anlaşma

 Netlog Scania'yı seçti : 100 araçlık anlaşma Türkiye’nin en büyük uluslararası lojistik firmalarından biri olan Netlog, 2017 yılında aldığı Scania araçlarından...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x