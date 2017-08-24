Yalçının üç akslı lowbed teslimatları hız kesmiyor

Anasayfa » Piyasa

24 Ağustos 2017, 14:08

Yalçın Dorse Türkiye'nin dört bir yanına teslimat yapmaya devam ediyor.

Yalçın Dorse, son dönemde inşaat firmalarına ve şehir içi özel yük taşıyan işletmelere birbiri ardına 3 akslı lowbed teslimatı gerçekleştiriyor.Alçak şasili, sağlam yapılı ve manevra kabiliyeti ile öne çıkan Yalçın Dorse’nin 3 akslı lowbedleri ile güçlerine güç katmayı tercih eden firmalara her gün yenileri ekleniyor.Ankaralı Tunkera firması da filosuna yeni bir 3 aks lowbed kattı. Firmanın Yalçın Dorse markalı bu ikinci aracı. Yalçın, bir diğer 3 akslı lowbed teslimatını da Kırıkkaleli bir müşterisine yaptı.