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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Yalçın Dorse’nin lowbedleri ihracat paketinde

Yalçın Dorse’nin lowbedleri ihracat paketinde

Tarih 24 Ağustos 2017, 14:08

Yalçın Dorse Türkiye'nin dört bir yanına teslimat yapmaya devam ediyor.

İnşaat firmaları ve şehir içi özel yük taşıyan işletme ve nakliyeciler filolarını 3 akslı lowbedlerle genişletiyorlar. Alçak şasisi, sağlam yapısı, fonksiyonelliği ve manevra kabiliyeti ile öne çıkan Yalçın Dorse’nin 3 akslı lowbedleri de firmaların güçlerine güç katıyor. Yalçın son olarak Tunkera Ağır Nakliyat, Ulusoy Nakliyat, Altınkaya Hafriyat, Devecioğlu Nakliyat ve Paşa Köylü Ağır Nakliyat firmalarına teslimat gerçekleştirdi. Yurt içi teslimatlarını hızlandıran Yalçın Dorse'nin yurtdışı pazarlara yaptığı teslimatlar da devam ediyor.


 






 

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