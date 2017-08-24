Pirelli uzmanları bayramda yola çıkacakları uyarıyor

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24 Ağustos 2017, 13:22

Kurban Bayramı’nın gelmesiye birlikte tatil için yola çıkacakların sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Yaz aylarında özellikle bayram tatili dönemlerinde yaralanmalı ve can kayıplı trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Pirelli, bayramda yola çıkacak araç sahiplerine lastik güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Pirelli Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollara çıkacak araç sahiplerini uyarıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla idari tatil toplam 10 güne çıktı. Her ne kadar bu idari iznin kapsamı devlet memurları ile sınırlı olsa da, iki buçuk gün izin kullanan tüm çalışanlar da Kurban Bayramı’nda toplam 10 günlük bir tatil yapabiliyor. Bu nedenle cuma günü itibari ile yollara çıkacakların sayısında çok ciddi bir artış bekleniyor. Bu tür uzun tatillerin olduğu yaz dönemlerinde gerekli önlemler alınmadığı için yaralanmalı ve can kayıplı trafik kazalarında ciddi artışlar oluyor. Bu kazalarda uykusuzluk, dikkatsizlik, tedbirsizlik gibi birçok farklı faktör rol oynuyor. Yaşanan kazalarda yolla tek teması sağlayan unsur olan lastiklerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmamasının payı büyük.

Premium lastik segmentinin lideri Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “20 milyonun üzerinde aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, özellikle bayram tatili dönemlerinde trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Mevsime ve yol koşullarına uygun olmayan lastik seçimleri, gerekli kontrollerin yapılmaması kazalara davetiye çıkartan unsurlar. Aslında çok az vaktinizi alacak bazı kontrolleri yaparak can ve mal kayıplı trafik kazalarının önüne geçmek mümkün. Bu bayram tatilinde sürücülerin aileleri ile güvenli bir seyahat için gerekli kontrolleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyor.



Pirelli lastik güvenliği konusunda çalışma yapan mühendislerine göre, yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle, yol şartları da diğer mevsimlere göre farklılık gösteriyor. Yaz aylarında zeminin ısınması ile birlikte değişen yol şartlarına uygun lastiklerin kullanılmadığı ve önlemlerin alınmadığı araçlar ise kazalara davetiye çıkartıyor. Pirelli uzmanları gerekli önlemlerin alınarak kaza risklerinin azaltılabileceği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

