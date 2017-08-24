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Pirelli uzmanları bayramda yola çıkacakları uyarıyor

Pirelli uzmanları bayramda yola çıkacakları uyarıyor

Tarih 24 Ağustos 2017, 13:22

Kurban Bayramı’nın gelmesiye birlikte tatil için yola çıkacakların sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Yaz aylarında özellikle bayram tatili dönemlerinde yaralanmalı ve can kayıplı trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Pirelli, bayramda yola çıkacak araç sahiplerine lastik güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Pirelli Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollara çıkacak araç sahiplerini uyarıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla idari tatil toplam 10 güne çıktı. Her ne kadar bu idari iznin kapsamı devlet memurları ile sınırlı olsa da, iki buçuk gün izin kullanan tüm çalışanlar da Kurban Bayramı’nda toplam 10 günlük bir tatil yapabiliyor. Bu nedenle cuma günü itibari ile yollara çıkacakların sayısında çok ciddi bir artış bekleniyor. Bu tür uzun tatillerin olduğu yaz dönemlerinde gerekli önlemler alınmadığı için yaralanmalı ve can kayıplı trafik kazalarında ciddi artışlar oluyor. Bu kazalarda uykusuzluk, dikkatsizlik, tedbirsizlik gibi birçok farklı faktör rol oynuyor. Yaşanan kazalarda yolla tek teması sağlayan unsur olan lastiklerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmamasının payı büyük. 

Premium lastik segmentinin lideri Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “20 milyonun üzerinde aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, özellikle bayram tatili dönemlerinde trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Mevsime ve yol koşullarına uygun olmayan lastik seçimleri, gerekli kontrollerin yapılmaması kazalara davetiye çıkartan unsurlar. Aslında çok az vaktinizi alacak bazı kontrolleri yaparak can ve mal kayıplı trafik kazalarının önüne geçmek mümkün. Bu bayram tatilinde sürücülerin aileleri ile güvenli bir seyahat için gerekli kontrolleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyor.

Pirelli lastik güvenliği konusunda çalışma yapan mühendislerine göre, yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle, yol şartları da diğer mevsimlere göre farklılık gösteriyor. Yaz aylarında zeminin ısınması ile birlikte değişen yol şartlarına uygun lastiklerin kullanılmadığı ve önlemlerin alınmadığı araçlar ise kazalara davetiye çıkartıyor. Pirelli uzmanları gerekli önlemlerin alınarak kaza risklerinin azaltılabileceği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

Uzun yolculuklara çıkmadan önce yapmanız gerekenler:

Lastik hava basıncınızı mutlaka kontrol edin
Yola çıkmadan önce lastiklerinizin  basınçlarını kontrol etmeyi unutmayın. Bu kontrol işlemini lastikler soğukken gerçekleştirin çünkü ısınan lastiklerdeki hava genleşeceği için basınç artacaktır. Lastiklerinizin otomobil üreticiniz tarafından tavsiye edilen basıncın altında şişirilmiş olmaları yolculuk esnasında, sürüş güvenliğiniz ile ilgili örneğin fren mesafesi, yol tutuş performansını olumsuz yönde etkiliyeceği gibi yakıt tüketiminizi artıracaktır ve lastik ömrünü kısaltacaktır.

Yolcu sayısı ve yük durumuna göre lastik basıncınızı güncelleyin
Lastiklerinizin ideal basınç seviyeleri otomobilinizdeki yolcu sayısı ve yük durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.  Otomobil üreticinizin önerdiği ideal lastik basınç değerleri genellikle araç el kitabı veya yakıt deposu kapağı içinde yazılı oluyor. Lastik basıncınızı yolcu ve yük durumuna göre güncellemeniz seyahatinizin güvenliğini sağlarken size yakıt tasarrufu olarak da geri dönüyor.

Lastiklerinizin genel durumunu kontrol edin
Kaldırım, kasis ve diğer engellere çarpamalar veya sürtünmeler sonucunda lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lastik bir uzmana mutlaka kontrol ettirilmelidir. Lastik yapısında oluşan hasarlar (lastiğin yanağında belirgin bir çıkıntı, yükseklik ya da balon gibi) sürüş güvenliği açısından uygun olmayıp lastiğin değişmesini gerektirir.


Otomobilinizde yaz lastiği olduğundan emin olun
Kış lastiklerini hala değiştirmemiş olan sürücüler vakit kaybetmeden lastiklerini yaz lastikleri veya dört mevsim lastikleri ile değiştirmeliler. +7 derece ve üstü sıcaklıklarda kullanılan kış lastikleri, yaz lastikleri gibi performans gösteremez. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanmaya devam ediyor olmamız; güvenlik ekonomi ve konfordan feragat etmemiz anlamına geliyor. ADAC  tarafından gerçekleştirilen testlerde yaz mevsiminde kış lastikleri kullanımı durma mesafelerini yüzde 44 oranına artacağı görülmüştür.

 

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