Kordsa ve Continental Güçlerini Birleştirdi

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

24 Ağustos 2017, 13:06

Continental ve Kordsa’nın resorsinol ve formaldehit içermeyen çevre dostu yapıştırma teknolojisi, sektör için büyük gelecek vadediyor.

İstanbul, 23 Ağustos 2017. Teknoloji şirketi Continental’in lastik birimi ile lastik güçlendirme teknolojilerinin uluslararası öncü markası Kordsa, kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştıracak, yeni bir sürdürülebilir yapıştırıcı standardı üzerinde çalışıyorlar. Ürün geliştirme alanında gerçekleşen bu iş birliği çerçevesinde iki şirket, resorsinol ve formaldehitin yerini daha çevre dostu kimyasalların aldığı bir teknoloji geliştirmek üzere anlaştılar.Continental’de binek otomobil lastiklerinin dünya genelindeki araştırma ve geliştirmesinin başındaki isim Dr Boris Mergell, bu iş birliği ile ilgili şunları dile getirdi: “Çalışanlarımıza ve topluma olumlu katkıları olacak adımlar atmak, kurumsal stratejimizin en önemli parçalarından birisi. Bu sebeple, sürekli olarak lastik imalat süreçlerimizi mümkün olduğunca çevre dostu yapacak yeni fikirlerin arayışı içindeyiz. Tam da bu anlayışla, resorsinol ve formaldehit içermeyen yapıştırma teknolojileri alanında kapsamlı bilgi birikimine ve yapıştırma sistemleri konusunda yetkinliğe sahip bir ürün geliştirme ortağı olarak Kordsa ile çalışmalara başladık. Bugüne kadar, hem laboratuvar ortamında hem de deneme lastiklerinde elde ettiğimiz test sonuçları da, Continental ve Kordsa arasındaki iş birliğinin yüksek kalitesini yansıtıyor.”Mergell sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, sürdürülebilirlik anlamında bizi daha da öteye taşıyacak bir adım olarak bu teknolojiyi lastik üretimimizin tüm segmentlerinde uygulamaya almayı planlıyoruz. Birçok üretici şu anda kendi yapışma standardı üzerinde çalışıyorlar. Her bir farklı çözüme onay alma süreci bile uzun ve zorlu bir hale gelecektir. Bu sebeple bu iş birliğinde yaklaşımımız, bu teknolojiyi diğer tedarikçilerin ve rakiplerin erişimine açmak, bu sayede de yeni bir yapıştırma standardının temellerini atmak olmuştur.”Kordsa Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özgür Yıldırım ise şunları söyledi: “Resorsinol ve formaldehit kullanımı lastik sektöründe aşılması gereken önemli bir zorluk. Gelecek nesillere daha iyi, daha sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonumuz ve ‘Güçlendirici’ kimliğimizle, resorsinol ve formaldehit kullanılmayan bir yapıştırıcı formülü üzerinde 2008’den beri çalışıyoruz. Açık inovasyonun en büyük destekçilerinden biri olarak, bu alandaki derin bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı Continental ile birleştirdik ve bu sayede de lastik kord bezi banyosunda kullanılan formülde değişiklik yapmayı başardık. Ulaştığımız formül 80 yıldır kullanılan resorsinol ve formaldehit esaslı formüle alternatif olabilecek, çevre dostu bir formül. Bu alandaki araştırmalara yaptığımız büyük yatırım ve Continental ile işbirliğimiz neticesinde elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda, bu yeni teknolojinin tekstil güçlendirme malzemeleri sektörünün yeni yapıştırıcı standardı olabileceğini düşünüyoruz.”Continental ve Kordsa’nın gündeminde bu yeni yapıştırma standardı için ücretsiz lisanslama yapmak da bulunuyor. Bulunan bu çevre dostu formül ve ücretsiz lisanslama kavramı Continental ve Kordsa iş birliğini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha çevreci ürünler üretme konusunda sektörün öncü iş birliklerinden biri haline getiriyor. İki firma, konuyla ilgili detaylı gelişmeleri Şubat ayında Hannover’de gerçekleşecek olan Tire Expo 2018 fuarında ziyaretçilerle paylaşacaklar.