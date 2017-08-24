Anasayfa » Ağır Ticari Yeni DAF CF ve XF – Kusursuz Mükemmellik 24 Ağustos 2017, 11:04 DAF verimli taşımacılık ve sürücü konforu konusunda yeni bir standardı temsil eden yeni nesil CF ve XF kamyonlarını piyasaya sürüyor.







DAF Trucks Turkey Genel Müdürü Gregor van der Mark şöyle diyor: "Euro 6 ürün gamının Avrupa'da ve dünyadaki yakıt tasarrufu, güvenilirlik ve sürücü konforu konusundaki mükemmel itibarları sayesinde, DAF hem müşteri, hem de sürücü için mümkün olan en iyi çözümleri sunan yeni nesil CF ve XF kamyonlarını geliştirdi."







Yeni CF ve XF: Araç sahibini memnun eder

%7 daha düşük yakıt tüketimi

PACCAR MX-11 ve MX-13 motor yenilikleri

Yeni verimli TraXon otomatikleştirilmiş şanzıman

Daha hızlı oranları olan, yeni, yüksek verimli arka dingiller

Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

Aerodinamik optimizasyonlar

Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

Yeni kompakt Egzoz Son İşlem Sistemi

Maksimum çalışma süresi

200.000 km'ye varan servis aralıkları

Birinci sınıf kasa yapımcılarının dostu

En yüksek taşıma verimi için DAF Connect filo yönetim sistemi



Daha yüksek yakıt tasarrufu, düşük devirlerde daha fazla güç ve tork.

Sınıfındaki en yüksek yakıt tasarrufu, diğer özelliklerin yanı sıra motor, egzoz son işlem sistemi, şanzıman ve arka dingiller arasında en iyi etkileşimi sağlayan tamamen entegre ve yenilikçi tahrik hattı ile elde edilmektedir. En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur.



PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.



En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.

Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.



Standart olarak verimli TraXon şanzıman

En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunulur. 12 vitesli model standart ve 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabilir. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde edilir. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırır. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlar.



Yüksek verimli arka dingil tasarımları

Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiştir ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı vardır. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı vardır. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmıştır. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamıştır.



Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır.



Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahiptir. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiştir. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmaktadır. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlar. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebilir.



Sektör lideri PACCAR Motor Freni performansı

Motor performansının yanı sıra, PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW gibi çok büyük bir değere çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 artmıştır. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerindedir ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar artmıştır. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekir ve sürücü konforu da mükemmel PACCAR Motor Freninin performansından yararlanır.



Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiştir. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları vardır. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltır ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları vardır.



Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiştir. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için fazla şasi hacmi sağlamaktadır.



Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamıştır. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılır. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlar.



EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde, özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yoktur. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunur.



Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olmasıdır. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmıştır. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.







Maksimum çalışma süresi

Yeni DAF CF ve XF'in servis aralıkları 150.000'den 200.000 kilometreye çıkarılabilir. Yeni EAS ünitesi, kompakt boyutlarına rağmen hala benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde kül temizleme aralığı 500.000 kilometreye kadar uzayabilir ve bu da müşteri için maksimum kullanım süresi sağlar.



Şasinin arka ucundaki yeni tasarım örneğin yük kapakları ve kasalı konteynır ve vinç plakalarının hazırlanmış montaj plakalarının kolayca takılabilmesini sağlar ve gelişmiş Kasa Bağlantı Yöntemi en kısa yapılandırma süresini sağlar.



DAF Connect filo yönetim sistemi

DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamaktadır ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemidir. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösterilir.



Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabilir. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlar. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabilir.



DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürür ve lojistik verimliliği artırır. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlar.







Yeni CF ve XF: Sürücülerin Hayallerini Süsler

Yeni CF ve XF mükemmel erişim imkânları, mükemmel iç hacimleri (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) ve konfor, kullanım kolaylığı, çekicilik ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforu alanında hala bir standarttır.



Yeni iç döşeme

Yeni Sıcaklık ve Klima Kontrolü (HVAC)

Yeni Exclusive Line

Geliştirilmiş gösterge paneli ve pano yerleşimi

Tak ve çalıştır tipte sürücü tercih anahtarları



Yeni DAF CF ve XF'in içine girdiğiniz anda en yüksek kalite ve sürücü konforu ile karşılaşırsınız. Pano, koltuklar, perdeler, minderler ve yan ve arka duvarlardaki yeni, sıcak ve şık renkler iç mekâna harika bir görünüm kazandırır ve her sürücünün kendini lüks ve konfor içinde hissetmesini sağlar. Pano ve arka duvardaki XF piyano siyah süslemeler, iç mekâna ekstra bir dokunuş verir.



Yeni sıcaklık ve klima kontrolü

Yeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunmaktadır. Sistem ayrıca en yüksek yakıt tasarrufunu da sunar. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesidir. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol edilir. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanır, yakıt tasarrufunu artırır. En yüksek sürücü konforu için yeni sıcaklık ve klima kontrol sistemleri yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabilir .



Yeni Exclusive Line

Lüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line'dır. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar ile şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkar. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunulur.



Gelişmiş Sürücü Bilgileri ve kullanım kolaylığı

Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmıştır. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiştir ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı vardır.



Bu özellik ve sürücünün panodaki anahtarları isteğine göre yerleştirebilmesini sağlayan sürücü tarafından ayarlanabilir anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırır. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini sağlar.



Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanır. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş olur. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunar. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiştir ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiştir.



Harika görünüm

DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiştir. Bunlardan biri de sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakasıdır. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni DAF isim plakası, kamyonun kalitesini temsil etmektedir. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katar.



Üretim Başlangıcı

Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyon yapılandırmaları, itici dingilli ve yeni hafif süspansiyonlu (- 29 kg) 6x2 çekici FTG, 18 inç jantlı ve itici dingilli FTP ve tek bağlantılı öndeki arka dingilli (FAR) 6x2 kamyonun üretimine 2017 yazında başlanacaktır. Sonbaharda başka mükemmel modeller bunu takip edecektir.



DAF Trucks Turkey Genel Müdürü Gregor van der Mark "Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliğini, yakıt verimliliğini ve sürücü konforunu daha da artırmaktadır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF Kusursuz Mükemmelliği temsil etmektedir."



Yeni CF ve XF güç değerleri







Motor teknolojisindeki ilerlemeler, yeni tahrik hatları ve aerodinamik optimizasyonlar sayesinde %7'ye kadar daha düşük yakıt tüketimi elde ediliyor. Yeni DAF Connect filo yönetim sistemi sayesinde daha da büyük verimlilik artışları sağlanabiliyor. Yeni nesil CF ve XF modellerinde ayrıca daha yüksek taşıma kapasitesi için daha düşük ağırlık ve en yüksek sürücü konforu ve en çekici görünüm için güncellenmiş iç ve dış tasarım gibi özellikler bulunuyor. Bu yeni ve mükemmel kamyonlar, müşterilerimize en düşük işletme maliyeti ve en yüksek kullanım süresini sunuyor.DAF Trucks Turkey Genel Müdürü Gregor van der Mark şöyle diyor: "Euro 6 ürün gamının Avrupa'da ve dünyadaki yakıt tasarrufu, güvenilirlik ve sürücü konforu konusundaki mükemmel itibarları sayesinde, DAF hem müşteri, hem de sürücü için mümkün olan en iyi çözümleri sunan yeni nesil CF ve XF kamyonlarını geliştirdi."Sınıfındaki en yüksek yakıt tasarrufu, diğer özelliklerin yanı sıra motor, egzoz son işlem sistemi, şanzıman ve arka dingiller arasında en iyi etkileşimi sağlayan tamamen entegre ve yenilikçi tahrik hattı ile elde edilmektedir. En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur.PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunulur. 12 vitesli model standart ve 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabilir. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde edilir. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırır. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlar.Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiştir ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı vardır. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı vardır. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmıştır. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamıştır.Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır.Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahiptir. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiştir. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmaktadır. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlar. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebilir.Motor performansının yanı sıra, PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW gibi çok büyük bir değere çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 artmıştır. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerindedir ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar artmıştır. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekir ve sürücü konforu da mükemmel PACCAR Motor Freninin performansından yararlanır.Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiştir. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları vardır. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltır ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları vardır.DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiştir. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için fazla şasi hacmi sağlamaktadır.Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamıştır. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılır. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlar.EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde, özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yoktur. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunur.Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olmasıdır. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmıştır. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.Yeni DAF CF ve XF'in servis aralıkları 150.000'den 200.000 kilometreye çıkarılabilir. Yeni EAS ünitesi, kompakt boyutlarına rağmen hala benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde kül temizleme aralığı 500.000 kilometreye kadar uzayabilir ve bu da müşteri için maksimum kullanım süresi sağlar.Şasinin arka ucundaki yeni tasarım örneğin yük kapakları ve kasalı konteynır ve vinç plakalarının hazırlanmış montaj plakalarının kolayca takılabilmesini sağlar ve gelişmiş Kasa Bağlantı Yöntemi en kısa yapılandırma süresini sağlar.DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamaktadır ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemidir. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösterilir.Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabilir. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlar. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabilir.DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürür ve lojistik verimliliği artırır. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlar.Yeni CF ve XF mükemmel erişim imkânları, mükemmel iç hacimleri (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) ve konfor, kullanım kolaylığı, çekicilik ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforu alanında hala bir standarttır.Yeni DAF CF ve XF'in içine girdiğiniz anda en yüksek kalite ve sürücü konforu ile karşılaşırsınız. Pano, koltuklar, perdeler, minderler ve yan ve arka duvarlardaki yeni, sıcak ve şık renkler iç mekâna harika bir görünüm kazandırır ve her sürücünün kendini lüks ve konfor içinde hissetmesini sağlar. Pano ve arka duvardaki XF piyano siyah süslemeler, iç mekâna ekstra bir dokunuş verir.Yeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunmaktadır. Sistem ayrıca en yüksek yakıt tasarrufunu da sunar. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesidir. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol edilir. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanır, yakıt tasarrufunu artırır. En yüksek sürücü konforu için yeni sıcaklık ve klima kontrol sistemleri yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabilirLüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line'dır. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar ile şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkar. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunulur.Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmıştır. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiştir ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı vardır.Bu özellik ve sürücünün panodaki anahtarları isteğine göre yerleştirebilmesini sağlayan sürücü tarafından ayarlanabilir anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırır. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini sağlar.Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanır. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş olur. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunar. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiştir ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiştir.DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiştir. Bunlardan biri de sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakasıdır. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni DAF isim plakası, kamyonun kalitesini temsil etmektedir. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katar.Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyon yapılandırmaları, itici dingilli ve yeni hafif süspansiyonlu (- 29 kg) 6x2 çekici FTG, 18 inç jantlı ve itici dingilli FTP ve tek bağlantılı öndeki arka dingilli (FAR) 6x2 kamyonun üretimine 2017 yazında başlanacaktır. Sonbaharda başka mükemmel modeller bunu takip edecektir.DAF Trucks Turkey Genel Müdürü Gregor van der Mark "Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliğini, yakıt verimliliğini ve sürücü konforunu daha da artırmaktadır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF Kusursuz Mükemmelliği temsil etmektedir." Tavsiye Et Ağır Ticari Türk emeği Ecotorq motorlu kamyonlar, Çin yollarına çıkmaya hazırlanıyor Ford Otosan’ın Çinli Jiangling Motors Corporation (JMC) Limited Şirketi ile imzaladığı motor teknolojisi, şasi ve k...

Renault Trucks şantiyede gücü ile var Pullukçu ve Uysal Madencilik şantiyelerinde Renault Trucks'ın K Extrem serisi iş kamyonları görevde

Efe Logistics Group, Şensan Otomotiv’den 60 adet MAN çekici ve kamyon satın aldı…

Renault Trucks'ın hedefi ilk üçe girmek

Mercedes-Benz Türk Davutpaşa'da geçmiş ve geleceği buluşturdu

Scania, yeni nesil araçlarını 2 bin 500 müşteriyle buluşturdu

MAN, orijinal yedek parça ve aksesuarlarda garanti süresini iki yıla çıkardı

Mercedes-Benz Türk'te ''Çevre Yönetim Sistemi''

MAN Roadshow, 36 günlük Türkiye turunu tamamladı

DAF CF ve XF'i güncelledi; Hesaplı Hollandalı'nın damıtılmış kalitesi

Ford Trucks'ın 'Yolunuza Sağlık' hizmeti ile güvendesiniz

Renault Trucks, 800 bininci kamyonu banttan indirdi