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Kordsa, kompozit sponsorluğu ile güçlendirmeye devam ediyor

23 Ağustos 2017, 15:29

Üniversite sanayi iş birliğinin öncülerinden Kordsa, Kocaeli Üniversitesi Türk Mekatronik takımının tasarladığı aracın üretimine kompozit malzeme desteği veriyor.

27 Ağustos 2017 tarihinde Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK Alternatif Enerjiler Araç Yarışması için tasarlanan araçta güçlendirme lideri Kordsa’nın karbon fiber kumaşları kullanıldı.



Tüm parçaları Türk Mekatronik Takımı tarafından geliştirilen ve üretilen 2’nci elektrikli aracın tüm iç tasarımında, kapı içi ve dışı, şase, süspansiyon ve gösterge panelinde Kordsa’nın ürettiği karbon fiber kumaşlar kullanılıyor. Yarışma şartlarına uygun bir şekilde geliştirilen elektromobil araç 3,5 metre uzunluğunda, 1,7 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde tasarlandı. Daha önce 430 kg ağırlığında ve tek motorlu bir elektrikli araç üreten takım, Kordsa'nın karbon fiber kumaşlar ile ürettikleri çift motorlu yeni aracın ağırlığını 240 kg’a kadar düşürerek aracı %45 hafifletmeyi başardı.





