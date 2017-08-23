TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Kordsa, kompozit sponsorluğu ile güçlendirmeye devam ediyor

Kordsa, kompozit sponsorluğu ile güçlendirmeye devam ediyor

Tarih 23 Ağustos 2017, 15:29

Üniversite sanayi iş birliğinin öncülerinden Kordsa, Kocaeli Üniversitesi Türk Mekatronik takımının tasarladığı aracın üretimine kompozit malzeme desteği veriyor.

27 Ağustos 2017 tarihinde Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK Alternatif Enerjiler Araç Yarışması için tasarlanan araçta güçlendirme lideri Kordsa’nın karbon fiber kumaşları kullanıldı.  

Tüm parçaları Türk Mekatronik Takımı tarafından geliştirilen ve üretilen 2’nci elektrikli aracın tüm iç tasarımında, kapı içi ve dışı, şase, süspansiyon ve gösterge panelinde Kordsa’nın ürettiği karbon fiber kumaşlar kullanılıyor. Yarışma şartlarına uygun bir şekilde geliştirilen elektromobil araç 3,5 metre uzunluğunda, 1,7 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde tasarlandı.  Daha önce 430 kg ağırlığında ve tek motorlu bir elektrikli araç üreten takım, Kordsa'nın karbon fiber kumaşlar ile ürettikleri çift motorlu yeni aracın ağırlığını 240 kg’a kadar düşürerek aracı %45 hafifletmeyi başardı.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi

 Seger, bayi plasiyerleriyle Bursa’da bir araya geldi Korna tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye lideri olan Seger, Bayi Plasiyer Buluşma Günleri’nde çeşitli illerde g...

Pirelli uzmanları bayramda yola çıkacakları uyarıyor

 Pirelli uzmanları bayramda yola çıkacakları uyarıyor Kurban Bayramı’nın gelmesiye birlikte tatil için yola çıkacakların sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Yaz ayları...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x