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TürkTraktör, yıllık faaliyet raporlarıyla ödül almaya devam ediyor

23 Ağustos 2017, 14:31

TürkTraktör, 2016 yılı için hazırlanan ‘Faaliyet Raporu’ ile dünyanın önde gelen uluslararası iş dünyası ödülleri Stevie® Awards’da ‘Altın Ödül’e layık görüldü.

Rapor aynı zamanda “Faaliyet Raporlarının Oscarı” olarak bilinen ARC Ödülleri’nden ‘Altın Ödül’, LACP Vision Awards’dan ise ‘Bronz Ödül’ ile döndü.



Ankara, 23 Ağustos 2017 – Türkiye tarım sektörünün lider üreticisi TürkTraktör hazırladığı faaliyet raporlarıyla aldığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.



TürkTraktör’ün 2016 yılı Faaliyet Raporu; uluslararası iş dünyasının önde gelen saygın ödülleri arasında yer alan Stevie® Awards’da Faaliyet Raporu kategorisinde Altın Ödül’e layık bulundu.



Ülke ekonomisine yaptığı katkı, TürkTraktör’ün 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun konseptine yansıtıldı



TürkTraktör 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun konsepti belirlenirken, TürkTraktör’ün 60 yılı aşan köklü geçmişi, güçlü yapısı ve Türkiye ekonomisi ile endüstrisine sağladığı önemli katkı göz önüne alındı.



Yedi aylık titiz bir çalışma sonucunda bir ekonomi gazetesi konseptinde hazırlanan TürkTraktör 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nda, finansal tabloların sunuşundan sayfaların tasarımına kadar her şey tıpkı bir ekonomi gazetesi formatını yansıtıyor.



TürkTraktör 2016 Yılı Faaliyet Raporu’yla aynı zamanda MerComm Şirketi tarafından bu yıl 31. kez verilen Uluslararası ARC Ödülleri’nde, Non-Traditional Annual Report (Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporu) kategorisinde Tarım sektöründe Altın Ödül’e; LACP Vision Awards’da da Faaliyet Raporu kategorisinde Bronz Ödül’e layık bulundu.



