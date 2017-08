Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

İnci Akü’den Moskova çıkarması

23 Ağustos 2017, 14:16

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, bu yıl 21’incisi düzenlenen uluslararası MIMS Automechanika Moskova fuarında yeni nesil ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality’nin akü sektöründeki tek temsilcisi İnci Akü, ‘Türk malı’ ürünlerini dünya arenasında tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın İnci Akü markası ile katıldığı uluslararası MIMS Automechanika Moskova fuarı, 21-24 Ağustos tarihleri arasında Moskova Expo Center’da gerçekleşiyor. 40 ülkeden bini aşkın firmanın katıldığı fuar, bu yıl kapılarını 21. kez açıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, İnci Akü’nün Start-Stop aküleri büyük ilgi görüyor.



“Fuarda İnci Akü markamızın gördüğü ilgiden memnunuz” diyen İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, “Dört kıtada 80’in üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ile sektörümüzün önemli ihracatçı firmalarından bir tanesiyiz. Rusya önem verdiğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Standımızda tüm starter grup ürünlerimizi tanıtmaktayız. Özellikle İnci Akü Start Stop AGM ve EFB serisi akülerimizin gördüğü ilgi bizi çok mutlu etti. Uluslararası firmaları bir araya getiren MIMS Automechanika Moskova fuarının sektör açısından öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz.” dedi.



İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding’in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye’nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006’dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ‘ilk 1.000 ihracatçı’ sıralamasında yer alan İnci Akü, uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde 4 yıldan bu yana ilk 100 arasındaki yerini korumaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ‘Birinci’ oldu.



İnci Holding’in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.



İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Manisa’da 2 üretim tesisi ve İstanbul’da Merkez Satış& Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayına temellerini attığı Manisa’daki 2. tesis, Türkiye’nin ilk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.



İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.