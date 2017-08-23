Yenilenen Sultan’ın ilk filo teslimatı 7 Yıldız Turizm’e

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23 Ağustos 2017, 13:26

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, kısa süre önce müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilediği, tasarım ve teknik özellikleriyle göz dolduran Sultan’ın ilk filo teslimatını gerçekleştirdi. Yeni yüzüyle konfor, güvenlik ve üstün sürüş deneyimini bir arada sunan 8 adet Sultan Mega, 7 Yıldız Turizm’e teslim edildi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kısa zaman önce yenilediği Sultan Mega’nın teslimatlarına başladı. Yeni yüzüyle beklentilerin ötesinde bir konfor, güvenlik ve sürüş deneyimi sunan Sultan Mega, İstanbul'da faaliyet gösteren Mega 7 Yıldız Turizm’in tercihi oldu. Bünyesinde 20 adet Sultan’a sahip olan 7 Yıldız Turizm, filosunu yeni Sultanlar ile büyütmeye devam etti.

MODERN, DİNAMİK, EKONOMİK VE GÜÇLÜ

Otokar fabrikasında düzenlenen teslimat töreni, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Bölge Satış Yöneticisi Sebahattin Yılmaz, 7 Yıldız Şirket Müdürü Oğuz Sarohan ve Sektör Yöneticisi Deniz Söylemez eşliğinde gerçekleştirildi. Otokar’ın güçlü satış sonrası hizmetleri ve kalitesinden emin olduklarını ve tercihlerini yine Sultan’dan yana kullandıklarını ifade eden 7 Yıldız Şirket Müdürü Oğuz Sarohan, yenilenen Sultan Mega’nın sunduğu konfor, güvenlik ve ekonomi sayesinde sektörün en çok tercih edilen araçları arasında yer alacağını söyledi. Filolarını modern araçlarla genişletmekten mutlu olduklarını belirten Sarohan, teslim aldıkları Sultan Mega’ları Manisa ve Adapazarı’nda personel servis taşımacılığı için kullanacaklarını aktardı.Otokar'ın yeni tasarım anlayışını yansıttığı yeni Sultan Mega, modern ve keskin çizgileri ile daha dinamik bir görünüme kavuştu. Yeniden tasarlanan arka spoiler, yan aynalar ile birlikte led hale getirilen sinyal ve stop lambaları aracın zamanın ruhunu yansıtan modern havasını öne çıkardı. Rahatlık ve konforu bir adım daha öteye taşımak için tüm detayların yer aldığı Sultan Mega, yeni ortadan kapısıyla hızlı ve kolay iniş biniş sağlarken; kullanışlı bagaj alanı ile de dikkat çekiyor. Sultan Mega, kısa vitesli kolu ile daha ergonomik bir sürüş sağlıyor. Yeni tasarım okuma lambaları, yenilenen yolcu koltukları ve iç trimiyle yolcu konforunun ön planda tutulduğu Sultan Mega, ferah iç mekanı ile sürücü ve yolcusu için yeni bir deneyim vadediyor. Konforun yanı sıra üst düzey güvenlik sistemlerinin yer aldığı Sultan Mega'da, EBS ve ASR standart olarak sunuluyor. Sultan Mega, şerit takip sistemine ek olarak gelişmiş acil fren sistemi, güçlü Euro 6 OBD-C motoru ve artan tork gücü ile farkını ortaya koyuyor.