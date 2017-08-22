Terberg elektrikli kamyonlar, Allison ile verimliliği üst seviyeye çıkartıyor

Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

22 Ağustos 2017, 17:09

SCHERM Group’un 65 tonluk terminal tipi çekicileri, yoğun dağıtım görevlerini yerine getirmek üzere Allison Tork konvertörü sayesinde mümkün olan en kısa sürede maksimum hıza erişiyor.

Motor Siemens sıvı soğutmalı, 3 fazlı senkron motor Güç / Tork 138 kW (188 bg), 720 Nm maksimum tork Şanzıman Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzıman Batarya Grupları Kapasite: 112/169 kWh Teknoloji: Lityum iyon magnezyum fosfat (LFMP) Aks Mesafesi 3400 mm Yüksüz Ağırlık 10,000 kg Brüt Toplam Ağırlık 65,000 kg Maksimum Hız 45 kph

SCHERM Group, yaklaşık iki yıldır BMW Group fabrikasına malzeme ve parça taşıma hizmetleri için Allison tam otomatik şanzıman donanımlı, yüzde 100 elektrikli Terberg YT202-EV terminal tipi çekiciyi kullanıyor.SCHERM Group Filo Müdürü Ulf Frenzel konu ile ilgili olarak; “Elektrikli kamyon, şehir içi dağıtımlarda kendini kanıtladı ve BMW ile aramızdaki teslimat programımız, tam zamanında akıcı bir şekilde devam ediyor. Allison tam otomatik şanzımanlar ile elektrikli motorun gücü en iyi şekilde kullanılabiliyor. Allison sayesinde e-kamyon, rahatça manevra yapılabiliyor ve araç kullanımı oldukça kolaylaşıyor,” dedi.Tamamen elektrikli kamyon, 138 kW’lık maksimum güç kapasitesine sahip üç fazlı senkron motor ve Allison 3000 serisi tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Allison şanzıman,ise aktarma organları arasında en önemli görevi üstleniyor. Kamyonun, 65 tona kadar brüt toplam ağırlığı ile yoğun teslimat programlarını tamamlayabilmek için mümkün olan en kısa sürede maksimum hıza ulaşması gerekiyor. Bu da kalkış ve hızlanma sırasında motor torkunu artıran şanzıman tork konvertörü ile mümkün oluyor.Bunlara ek olarak Allison tam otomatik şanzıman, küçük boyutlu motorlarda dahi daha yüksek verimlilik sağlamak için güç kesintilerinin önüne geçiyor.. Bir başka deyişle Allison şanzıman ile aynı verimlilik ve perfromansı yakalamak için çok daha yüksek maliyetli ve büyük hacimli motor gereksinimleri ortadan kalkıyor. Ayrıca Güç Çıkışı (PTO) özelliği sayesinde ek bir elektrik jeneratörü gerekmeden hidrolik pompanın çalıştırılması da sağlanıyor.Frenzel açıklamasına; “Allison tam otomatik şanzıman, günlük operasyonlarda güvenilirlik ve kullanım kolaylığını kanıtlıyor. Ayrıca dizel araçlara göre bakım ve arıza süresi çok daha azaldığından zaman kayıplarının önüne geçip daha verimli çalışabiliyoruz,” diye ekledi.65 tonluk elektrikli araç Münih’te bulunan BMW tesisi ve tesisten 3 km uzaklıktaki SCHERM Lojistik merkezi arasında günde sekiz kez ve haftada beş gün olmak üzere iki vardiya halinde çalışıyor. Araç 2015 yılında faaliyete başladığından bu yana yaklaşık 17,000 km’ye eşit olan 3,000 turu tamamladı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca 22 ton karbon dioksite denk gelen 8,000 litreden fazla dizelden tasarruf edildi.Frenzel açıklamasında “E-kamyondan oldukça memnunuz. Elektrikli taşımacılığın yük lojistiğinde de kullanabileceğini kanıtlamak istedik ve bunu başardık,” dedi.SCHERM’in başarısını takiben Elflein Spedition & Transport da Kasım 2016 tarihinde BMW Group’un Leipzig’de bulunan tesisine yapacağı kısa mesafeli taşımacılıklar için benzer bir Allison tam otomatik şanzıman donanımlı elektrikli kamyonu kullanmaya başladı. Münih’teki araç ile karşılaştırıldığında yıllık sürüş performansı daha fazla olan araç ile Leipzig’de her yıl 21 ton karbon dioksit tasarrufu sağlanabiliyor.