TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

Terberg elektrikli kamyonlar, Allison ile verimliliği üst seviyeye çıkartıyor

Terberg elektrikli kamyonlar, Allison ile verimliliği üst seviyeye çıkartıyor

Tarih 22 Ağustos 2017, 17:09

SCHERM Group’un 65 tonluk terminal tipi çekicileri, yoğun dağıtım görevlerini yerine getirmek üzere Allison Tork konvertörü sayesinde mümkün olan en kısa sürede maksimum hıza erişiyor.

SCHERM Group, yaklaşık iki yıldır BMW Group fabrikasına malzeme ve parça  taşıma hizmetleri için Allison tam otomatik şanzıman donanımlı, yüzde 100 elektrikli Terberg YT202-EV terminal tipi çekiciyi kullanıyor.
 
SCHERM Group Filo Müdürü Ulf Frenzel konu ile ilgili olarak; “Elektrikli kamyon, şehir içi dağıtımlarda kendini kanıtladı ve BMW ile aramızdaki teslimat programımız, tam zamanında akıcı bir şekilde devam ediyor. Allison tam otomatik şanzımanlar ile elektrikli motorun gücü en iyi şekilde kullanılabiliyor. Allison sayesinde e-kamyon, rahatça manevra yapılabiliyor ve araç kullanımı oldukça kolaylaşıyor,” dedi. 

Tamamen elektrikli kamyon, 138 kW’lık maksimum güç kapasitesine sahip üç fazlı senkron motor ve Allison 3000 serisi tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Allison şanzıman,ise aktarma organları arasında en önemli görevi üstleniyor. Kamyonun, 65 tona kadar brüt toplam ağırlığı ile yoğun teslimat programlarını tamamlayabilmek için mümkün olan en kısa sürede maksimum hıza ulaşması gerekiyor. Bu da kalkış ve hızlanma sırasında motor torkunu artıran şanzıman tork konvertörü ile mümkün oluyor.

Bunlara ek olarak Allison tam otomatik şanzıman, küçük boyutlu motorlarda dahi daha yüksek  verimlilik sağlamak için güç kesintilerinin önüne geçiyor.. Bir başka deyişle Allison şanzıman ile aynı verimlilik ve perfromansı yakalamak için çok daha yüksek maliyetli ve büyük hacimli motor gereksinimleri ortadan kalkıyor. Ayrıca Güç Çıkışı (PTO) özelliği sayesinde ek bir elektrik jeneratörü gerekmeden hidrolik pompanın çalıştırılması da sağlanıyor.

Frenzel açıklamasına; “Allison tam otomatik şanzıman, günlük operasyonlarda güvenilirlik ve kullanım kolaylığını kanıtlıyor. Ayrıca dizel araçlara göre bakım ve arıza süresi çok daha azaldığından zaman kayıplarının önüne geçip daha verimli çalışabiliyoruz,” diye ekledi.

65 tonluk elektrikli araç Münih’te bulunan BMW tesisi ve tesisten 3 km uzaklıktaki SCHERM Lojistik merkezi arasında günde sekiz kez ve haftada beş gün olmak üzere iki vardiya halinde çalışıyor. Araç 2015 yılında faaliyete başladığından bu yana yaklaşık 17,000 km’ye eşit olan 3,000 turu tamamladı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca 22 ton karbon dioksite denk gelen 8,000 litreden fazla dizelden tasarruf edildi.      

Frenzel açıklamasında “E-kamyondan oldukça memnunuz. Elektrikli taşımacılığın yük lojistiğinde de kullanabileceğini kanıtlamak istedik ve bunu başardık,” dedi.

SCHERM’in başarısını takiben Elflein Spedition & Transport da Kasım 2016 tarihinde BMW Group’un Leipzig’de bulunan tesisine yapacağı kısa mesafeli taşımacılıklar için benzer bir Allison tam otomatik şanzıman donanımlı elektrikli kamyonu kullanmaya başladı. Münih’teki araç ile karşılaştırıldığında yıllık sürüş performansı daha fazla olan araç ile Leipzig’de her yıl 21 ton karbon dioksit tasarrufu sağlanabiliyor.


Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı Terberg terminal çekicisi YT202-EV

Motor

Siemens sıvı soğutmalı, 3 fazlı senkron motor

Güç / Tork

138 kW (188 bg), 720 Nm maksimum tork

Şanzıman

Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzıman

Batarya Grupları

Kapasite: 112/169 kWh

             Teknoloji: Lityum iyon magnezyum fosfat (LFMP)

Aks Mesafesi

3400 mm

Yüksüz Ağırlık

10,000 kg

Brüt Toplam Ağırlık

65,000 kg

Maksimum Hız

45 kph



Allison 3000 Serisi tam otomatik şanzıman, kalkış ve hızlanma sırasında motor torkunu artıran tork konvertörüne sahip.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yenilenebilir Hareket

8. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya

 8. Türkiye Enerji Zirvesi Antalya Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin sekizincisi ...

Rüzgar enerjisi yatırımlarında Hareket imzası

 Rüzgar enerjisi yatırımlarında Hareket imzası Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında faaliyet gösteren Hareket, toplam 2.500 MW gücünde rüzgar enerjisi ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x