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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Karting Heyecanı İstanbul Tuzla'da

Karting Heyecanı İstanbul Tuzla'da

Tarih 22 Ağustos 2017, 14:31

2017 Türkiye Karting Şampiyonası 4.ayak yarışları, 26-27 Ağustos tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından İstanbul Tuzla'da düzenlenecek...

Tuzla Belediyesi katkılarıyla Şelale Park içerisinde oluşturulan Tuzla Karting Park'ta gerçekleştirilecek yarış her iki gün de ücretsiz olarak izlenebilecek...

26 Ağustos Cumartesi günü antrenman turları sonrasında saat 13:00'da sıralama tuları ile başlayacak olan organizasyon 14:25'ten itibaren 4 kategoride koşulacak 1. yarışlar ile devam edecek.



7-12 yaş arası sporcuların katılımına açık Formula Mini, 13-16 yaş arası Formula Junior, 15 yaş üzeri Formula Senior ve 32 yaş üzeri Formula Master olmak üzere 4 ayrı kategoride koşulacak olan yarışların, her iki günde de büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

27 Ağustos Pazar sabahı ise saat 11.25'te ikinci yarışlar ve 13.55'te üçüncü yarışlar ile devam edecek olan organizasyon, aynı gün saat 16.15'te yarış pistinde düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.

 

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