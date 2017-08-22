İntermobil, TREDER üyeleri ile biraraya geldi

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22 Ağustos 2017, 13:14

Türk treyler sektörünün tek temsilcisi olan Treyler Sanayicileri Derneği, 63 yıldır otomotiv dünyasının önde gelen markalarını Türkiye pazarına başarıyla sunan İntermobil Otomotiv’i ağırladı.

17 Ağustos 2017 tarihinde Koluman’ın Samandıra Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya, Genel Müdür Rıfat Perahya, Satış Müdürü Uğur Dal, Teknik Müdür Eyüp Aydın, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Seda Çağlayan katıldı.İntermobil Genel Müdür Rıfat Perahya, treyler pazarı ile ilgili değerlendirmelerini sunarken, aynı zamanda temsil ettiği markalar hakkındaki güncel bilgileri de katılımcılarla paylaştı. TREDER’in sektördeki yerini, sektöre verdiği hizmeti çok önemli bulduklarını kaydeden Perahya, TREDER’in her zaman yanında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.İntermobil’de üçüncü jenerasyonu temsil ettiğini kaydeden Perahya, “Binek araç, otobüs, kamyon, çekici ve treylerlere yönelik ürün ve sistemler sunuyoruz. 12 markanın temsilciliğini ve dağıtımını yapıyoruz. 2009 yılından beri Alman Hella ile ortaklığımız var uluslararası bir şirketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.Türkiye’deki araç parkı hakkında bilgi veren Perahya, TÜİK verilerine göre ülkemizde 833 bin kamyon göründüğünü ancak kendi hesaplamalarına göre 470 bin adet kamyonun aktif olduğunu söyledi. Perahya, treyler parkıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı. “Treyler rakamlarıyla ilgili resmi bir veri yok ancak kamyon ve çekici grubuyla oransal olarak baktığımızda yaklaşık 154 bin treyler olduğunu düşünüyoruz. Temsil ettiğimiz markaların satışından yola çıkarak 2016 yılında 25 bin 510 adet treyler üretimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu rakama nasıl ulaştık? Wabco olarak yüzde 86 oranında bir pazar payımız var. Treyler üreticilerine yaptığımız komple fren seti satışlarından yola çıkarak böyle bu rakama ulaştık. Tabi bu rakamların içerisinde Türkiye’de üretilen ve yurtdışına ihracat edilen treylerler de dahil.”Treyler üretici sayısında azalma olduğuna işaret eden Rıfat Perahya, “Sektörde konsolidasyon süreci devam ediyor” dedi. Şu anda satış yaptıkları, temasta oldukları 140 üretici olduğu bilgisini paylaşan Perahya, küçük ölçekli firmaların daha çok platform kasa ve damper üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.Temsil ettiği markalarla ilgili bilgi veren Perahya, ilk olarak Wabco’yu anlattı. “Wabco 150 yıllık bir firma ve 2016 yılını 2.8 milyar dolar ciro ile bitirdi. 27 ülkede fabrikası, 13 bin çalışanı var. 2 bin 440 mühendis bulunuyor. Geçen yıl 319 yeni patent aldı. Gelirin yüzde 4.8’ini Ar-Ge yatırımı olarak kullanıyor. Forbes tarafından açıklanan verilere göre dünyanın en büyük 2 bin şirketi arasında” diyen Perahya, “Türkiye’de 79 adet Wabco servisimiz var. Bu servislerde 850 kişi çalışıyor. 40 serviste yol yardımı mevcut. Toplam 140 bin metrekare, 290 kanal var. Yılda 205 bin adet araç servis hizmeti alıyor” şeklinde konuştu.Wabco’nun yeni teknolojileri hakkında da bilgi veren Perahya, aşağıdaki sistemleri videolu gösterimleriyle tanıttı: “On Guard Max (Yeni Radar Sistemi), Mobileye (İleri Araç Görüş Sistemi), Optilink (Mobil Uygulama İle Treyler Bilgi Ve Kontrol Sistemi), Onhand (Elektropnömatik Park Freni), Oncity (Şehir İçi Sürüş Destek Sistemi), Wabco ZF (Aktif Dümenleme Sistemi), Peloton (Konvoylama Sistemi, Optilock (Elektronik Kilit Kontrol Sistemi), Optiflow (Aerodinamik Sistemler), Optitire (Lastik Basınç Sistemi), Transics (Filolar İçin Telematik Sistemi).”Rıfat Perahya, Hella Grubu’nun 150 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini yürüttüğünü ve 2016/2017 mali yılında 6,3 milyar Euro satış gerçekleştirdiğini söyledi. Hella’nın dünyanın en büyük 50 otomotiv tedarikçisinden biri olduğuna işaret eden Perahya, markanın Almanya’nın en büyük 100 sanayi şirketinden biri olduğunu vurguladı.Valx ile ilgili de bilgiler paylaşan Perahya, Valx’ın Pazar payı olarak Avrupa’da üçüncü sırada olduğunu şu anda Krone ve Leci Trailer tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığına işaret etti.Toplantı ve sunumların ardından bir değerlendirme yapan TREDER Başkanı Kaan Saltık, treyler sektörünün tedarikçileriyle büyüdüğüne işaret ederek “Intermobil gibi tedarikçiler sektörün gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Bugün çok faydalı bir sunum yaptılar ve çok değerli bilgileri bizlerle paylaştılar. Sektörde değer yaratan, ileriye taşıyan her kurum ve kuruluşla ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.