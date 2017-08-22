Arap Yarımadası’nın kalbinde Krone imzası

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22 Ağustos 2017, 12:32

Türkiye’de yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Krone, ihracatta da parlayan yıldız olmaya devam ediyor. İzmir, Tire’de Avrupa’nın en modern treyler fabrikasına sahip olan Krone Türkiye, son olarak ihracat yaptığı ülkelere Suudi Arabistan’ı da ekledi.



İzmir, Tire’den dünyanın değişik ülkelerine treyler ihraç eden Krone Türkiye, ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bir yenisini daha ekledi. Krone Türkiye, son olarak Suudi Arabistan’a 6 adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi. Krone Türkiye, yıl sonuna kadar yapacağı düzenli teslimatlarla bilindik Krone kalitesinin Suudi Arabistan pazarındaki temsilcisi olmaya hazırlanıyor.Krone’nin İhracattan Sorumlu Satış Yöneticisi Birand Hattatoğlu, “Suudi Arabistan bizim için çok önemli bir ülke. Arap yarımadasının kalbine yaptığımız bu teslimat sayesinde bölgede ilk defa Türkiye’de üretilen treylerler yollara çıktı. Şimdi hedefimiz bu sayıları arttırmak. Suudi Arabistan’a ilk treylerlerimizi teslim etmemiz komşu körfez ülkelerince de referans alınacak ve inanıyorum ki bölgeye yaptığımız ihracat güçlenerek devam edecek” dedi.Suudi Arabistan’a yapılan bu teslimatın büyük bir başarı olduğunun altını çizen Hattatoğlu, “Hiç durmadan çalışıyoruz. Markamızın kalitesine güveniyoruz. Gidilemez, satış yapılamaz denilen yerlere teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Suudi Arabistan’a ihracat yapmak belki de bundan 3-4 sene önce sadece bir hayaldi” diye konuştu.Krone Türkiye, İzmir Tire fabrikasında ürettiği treylerleri kullanıcılarının istek ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak dünyanın 17 farklı ülkesine ihraç ediyor. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırarak ihracat rakamlarını yüzde 250 oranında artırmayı başaran Krone Türkiye; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haziran ayında açıklanan 2016 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine de otomotiv sektöründe 64’üncü, tüm firmalar arasında ise 602’nci sıradan girmeyi başardı.