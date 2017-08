Otobüs pazarında liderlik yine TEMSA’nın

Anasayfa » Otobüs

21 Ağustos 2017, 19:19

TEMSA, otobüs pazarında 2017 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin bir basın değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan katıldı. TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, toplantıda 2017 yılının ilk 7 ayını değerlendirdi, geleceğe yönelik beklentilerini aktardı.

2017 yılının ilk 7 aylık pazar sonuçlarına göre TEMSA yüzde 33’lük pay ile liderliğini koruduğunu açıkladı. Son 3 yıldır toplam otobüs pazarında TEMSA’nın liderliğini sürdüğünü 2017 yılı Temmuz sonu itibari ile toplam pazarda 2489 adet otobüs satıldı. TEMSA’nın pazardaki payı 823 adetlik satışla yüzde 33 oldu. Bu rakamlara göre Türkiye otobüs pazarının lider markası TEMSA, 2017 yılında yüzde 19 seviyesinde gerileyen toplam pazarda liderliğini koruduğu vurgulandı.Değerlendirme toplantısının sohbet bölümünde Murat Anıl, Ayşegül Gökçe ve Baybars Dağ soruları yanıtladılar. Genel duruma ilişkin gözlem ve düşüncelerini ifade ettiler. İç pazarda yaşanan daralmanın üretimi etkilemediğini ifade eden Murat Yanık 2016 yılı öncesi itibarıyla yurt içi pazarda bir daralma öngördüklerini bu nedenle ihracata yöneldiklerini Avrupa ve ABD pazarlarına yapılan satışların üretim kapasitesi kullanımında bir daralmaya neden olmadığını vurguladı. Murat Anıl özetle 2018 ile birlikte yurt içi pazarında değişim, yenilik ve büyüme bekliyoruz. Yeni veya yenilenen ürünler, yeni satış ve hizmet yöntemleri ile sektöre hizmet verilecek. Bizde yeniliklerle sektörün hizmetinde olacağız. Biz ürünlerimizi doğru konulandırıyoruz. Sektöre doğru ürünler sunuyoruz. 13 m lik 2+1 koltuk düzeni ile bir ihtiyaca cevap verdik pazarda bir eğilim oluşturduk. Diğer üreticilerin, dünya devi üreticilerin bu eğilime uygun ürünlerle pazarda yer alması bizi mutlu ediyor. Otobüslerimizi tasarlarken ikinci üçüncü ömür, seyahat otobüsü pazarı, turizm, servis taşımacılığını birlikte düşünüyoruz.Kent içi otobüslerde de pazarda da yeni şekillenmeler var. Bu eğilimlere dikkatle takip ediyoruz. Değişime ve beklentilere uygun hazırlıklarımız var” dedi. Diğer ürünler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.Kamu satışları yöneticisi Ayşegül Gökçe, özellikle kentiçi ulaşım amaçlı olarak orta büyüklükteki kentlerin ihtiyacını karşıladıklarını, 2018 ile birlikte belediyelerin filolarını yenileme ve geliştirme alımlarına başlamaları ile pazarın daha da hareketleneceğini bu hareketliliğe hazır olduklarını belirtti. "Elektrikli otobüsler ve yeni çözümlerimiz hazır müşterinin ve pazarın, altyapının da hazır olmasını bekliyoruz" dedi.TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, “Daralan satış hacmine rağmen yatırımlarda yine TEMSA’nın öncelikli marka olması gurur veriyor. TEMSA otobüsler işletim sürecinde kullanıcısını avantajlarla, seyahat sürecinde de yolcuları yüksek konfor düzeyi ile memnun etmeye devam edecek” dedi.Ekonomide yaşanan zorlukların, kurlardaki değişimin otomotiv sektörüne yansımalarının da yoğun olduğuna dikkat çeken Murat Anıl, 2017’nin ilk 7 ayında otobüs pazarının bir önceki yıla göre yüzde 19 daraldığını belirtti. Toplam pazarda satış hacminin 2 bin 489 dolayında gerçekleştiğini de açıklayan Murat Anıl, “ Bu dönemde TEMSA olarak bizde 823 adetlik bir satış gerçekleştirdik ve pazardan yüzde 33’lük bir pay aldık. Ekonomik zorluklarla birlikte daralan bu pazarda elde ettiğimiz seviye ve liderliğe devam etmemiz bizler için gurur verici” dedi.Otobüs pazarını segment bazlı değerlendirmesini de yapan Murat Anıl, en büyük daralmanın seyahat otobüs pazarı olarak adlandırılan segmentte yaşandığını söyledi: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 daralan Coach pazarında, Temmuz 2017 sonu itibarı ile toplam 379 araç satışı gerçekleşti. Safir, bulunduğu RD segmentinde 106 adetlik satış ile yüzde 41 mertebesinde, tüm Şehirlerarasında ise 18 adetlik Maraton ile birlikte yüzde 33 pazar payı elde etti.Murat Anıl, seyahat otobüs pazarındaki daralmanın bu kadar yüksek olmasındaki etkenlere yönelik bir değerlendirmede de bulundu: "Toplam pazardaki daralmanın yüksek olmasında en önemli etkenler arasında kurlarda yaşanan değişimi ve artan maliyetleri göstermek mümkün. Tabi önceki yıllarda turizm taşımacılarının da toplam pazardaki payı önemli bir noktaya gelmişti. Seyahat otobüs pazarındaki 1000 adetlik ortalamanın yüzde 30 yani 300 adetlik civarı turizm taşımacısının alımı oluşturuyordu. Turist sayısındaki gerileme turizm taşımacılarının yatırım yapmasını engelledi. Ancak turizm tarafında toparlanma olduğunu görebiliyoruz. Nisan ayından beri turist sayısında artış var. Haziran ayı itibariyle turist sayısı 14 milyonu aştı. Yılın geri kalanında çok daha iyi seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Tabi bunun da otobüs pazarına olumlu etkileri olacağı inancındayız” dedi.2+1 koltuklu otobüslerin firmaların artık filolarında yüzde 70’lere kadar geldiğini de belirten Murat Anıl, “Geçtiğimiz yıllarda pazarı büyüten, 1000’li adetlerin üzerine çeken unsurlardan birisi de aslında 2+1 koltuklu otobüslere olan yoğun talepti. Tabii burada TEMSA’nın bir farkı da ortaya çıktı. 41 koltuklu Safir ve Maraton VIP araçlarımız hem işletim sürecindeki avantajları ile hem de rakiplerine göre ilk süreçte daha fazla koltuk seçeneği ile öne çıktı ve 2+1 tercihinde öncelikli ürün haline geldi. Biz her zaman şunu söyledik; TEMSA müşterilerini sahada en iyi dinleyen ve müşteri taleplerini onlara avantajlar sağlayacak şekilde en hızlı hayata geçiren marka olmayı başarmış durumda. TEMSA daha önce hem konfor düzeyi ile hem de işletim avantajlarıyla fark yaratmayı başardığı gibi, bundan sonraki dönemde de pazarın fark yaratan markası olmaya devam edecektir. Hatta rakiplerine daha önce olduğu gibi örnek olan ve daha sonra rakipleri tarafından takip edilen marka olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz” dedi.Şehiriçi otobüs pazarını da değerlendiren Murat Anıl, şunları söyledi: " Geçen yılın aynı dönemine göre aynı kalan şehiriçi pazarında, Temmuz 2017 sonu itibarı ile toplam 570 araç satışı gerçekleşti. Temmuz sonu itibarı ile 67 adet Avenue satışı gerçekleştirilmiş olup, şehiriçi pazarın yüzde 88’ ini oluşturan Solo LF segmentinde yüzde 13' ünü, tüm şehiriçinde ise, 17 adetlik MD9 LE ile birlikte yüzde 15 mertebesinde pazar payı elde etti.”Midibüs pazarındaki daralmanın geçen yıla göre yüzde 8 seviyelerinde kaldığını belirten Murat Anıl, yılın geri kalanında yapılacak satışlarla bu gerilemenin kapanacağı umudunu taşıdığını söyledi: "Midibüs pazarının yüzde 64' ünü TEMSA Prestij 'in de bulunduğu 27-29 kişilik segment oluşturuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daralan midibüs pazarında, Temmuz 2017 sonu itibarı ile toplam 1518 adetlik satış gerçekleşti. TEMSA Prestij satış adeti 496 adet oldu. Prestij kendi segmentinde yüzde 51 mertebesinde, tüm midibüs segmentinde ise, 74 adet Prestij City, 2 adet Opalin ve 37 adetlik Opalin City araçlarımız ile birlikte yüzde 40 pazar payı elde etti" dedi.Yılın geri kalanına ve 2018 yılına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Murat Anıl, “taşıma modlarındaki gelişmeler otobüs pazarını etkilemeye devam edecek. Ancak bu yapı, taşımanın da belki de daha verimli yapıda çalışmasına imkan verecek. Belki tren ve havayolunun daha çok entegre olduğu bir yapıya doğru gideceğiz. Daha kısa mesafeli bir taşımacılık ama daha verimli ve karlı bir taşımacılık dönemi olabilir. Önemli olan bu noktada otobüs sektörünün artık hesaplamalarını daha iyi yaparak, ilk alım maliyetinden başlayarak, işletim sürecindeki ömrü ile kazanım sağladığı araçlara yatırım yapması olacak. Biz TEMSA olarak her süreçte taşımacılarla iş ortaklarımızla bir arada olacağız. Onlara katkı sağlayan, avantajlar elde etmesine imkan tanıyan ürünlerle pazarda olmaya devam edeceğiz. Yılın geri kalanında biz pazarın biraz daha hareketleneceğine inanıyoruz. Seyahat otobüs pazarı belki 600 adetler seviyesinde kapanacak ama iş ortaklarımızdan görüyoruz ki, daha önceki yıllara göre daha iyi bir sezon geçiriyorlar. Yolculuk talebinde artış var. Bu da artarak devam edecek. Gelecek yıl özellikle seyahat otobüs pazarında ertelenen yatırım sürecinin de etkisiyle iyi bir dönem yaşanabilir ve tekrar 1000’li adetlerin üzerinde bir pazar olur inancındayım”Şehiriçi ve midibüs pazarında hareketliliğinin de artacağına inandığını belirten Murat Anıl, “Şehiriçi otobüs pazarı geçen yıla göre iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte yerel seçimler yaklaşıyor. 2018 yılı içerisinde birçok kamu alımının olacağı düşüncesiyle pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz. Burada daha çevresel etkenler nedeniyle elektrikli otobüsler noktasında bir yönelim olacağına inanıyoruz. Midibüs pazarında da artık teknolojik olarak yeni donanıma sahip, işletim maliyeti düşük, konfor düzeyi yüksek midibüslerle değişim her geçen gün hızlanıyor. Midibüs pazarı geçen yılın seviyesine gelecek ve bir parçada üstüne çıkabilir. Ama şunu tüm toplam pazar için söylemek mümkün, 2018, 2017’den daha iyi olacak. Belki bugünden yatırım yapan, hazır olan taşımacı grupları da 2018’de daha avantajlı olacaklar” dedi.