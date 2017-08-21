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RH, NEOPLAN Tourliner’ı tercih etti

RH, NEOPLAN Tourliner’ı tercih etti

Tarih 21 Ağustos 2017, 16:43

Otobüs sektörünün en yeni oyuncusu RH, 8 NEOPLAN Tourliner satın alarak iddialı bir başlangıç yaptı.

2017 yılında piyasaya sürülen tek yeni model seyahat otobüsü NEPLAN Tourliner’ın teslimat töreninde konuşan RH Turizm sahibi Rahmi Hamurcu, “Yolcularımızın memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak geniş koltuklara ve konfora sahip yeni, son teknoloji ürünü NEOPLAN Tourliner otobüslerle yolcularımıza ayrıcalıkla hizmet sunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Üstün nitelikleri ve özellikleri ile seyahat sektöründe geleceğin standartlarını taşıyan NEOPLAN Tourliner seyahat sektörünün gözdesi olmaya devam ediyor. Kayseri‘de yeni kurulan ve otobüs sektörünün yeni oyuncusu RH Turizm, 8 adet 2+1 VIP koltuklu 38+1 oturma düzenine sahip NEOPLAN Tourliner otobüsler alarak sektöre “Merhaba” dedi.

RH Turizm’in yeni otobüsleri Kayseri Otogarı’nda düzenlenen törenle teslim edildi. RH Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Hamurcu Kayseri Otogarı’nda düzenlenen teslimat töreninde, “Her açıdan böylesine gelişmiş otobüsleri, RH markası ile Türkiye karayollarına çıkarmak, başta Kayserililerin ve tüm yolcularımızın hizmetine sunmak bizim için gurur ve onur kaynağıdır” dedi.

Hizmetin daha iyisini, daha kalitelisini ve en üst seviyede konforlu yolculuğu sunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Reha Hamurcu, “İlk etapta 2+1 düzende, son teknoloji ve yakıt ekonomisi yüksek, yolcularımızın memnuniyetini sağlayacak geniş koltuklara ve konfora sahip 8 adet 2017 model yeni NEOPLAN Tourliner satın aldık. Günümüzün, hatta geleceğin taleplerini karşılayacağından ve tüm yolcularımızı mutlu edeceğimizden hiç kuşku duymuyorum” diye konuştu.

2017’de piyasaya sürülen tek yeni model seyahat otobüsü: NEOPLAN Tourliner
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Kayseri’nin yeni firması RH’ın gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. NEOPLAN tercihi için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Cansu şunları söyledi: “Sektörde köklü deneyimi olan ve uzun yıllar Kayseri de en üst segment NEOPLAN Starliner seyahat otobüsleri ile hizmet veren Hamurcu Ailesi geleneğini devam ettiriyor. Bugün kurulmuş olan yeni firmamız “RH Turizm” de 2017 model NEOPLAN 2+1 Tourliner VIP otobüsler ile yola çıkıyor. Unutmayalım ki bu sene piyasaya sürülen tek yeni model seyahat otobüsü Neoplan Tourliner dır. Yeni Tourliner’da birçok ileri teknoloji, birbiriyle uyumlu. Yeni Tourliner, hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajları bir arada sunuyor. Standart sunulan MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C motoru, Yeni Tourliner’da yüzde 10 yakıt optimizasyonu sağlıyor. Yine aracın standartları arasında yer alan EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri de hem sürüş konforu ve yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Yeni Tourliner’da kaptanlar da düşünüldü. Hem kokpitte hem de dinlenme alanlarında geliştirmeler yapıldı. Bu işbirliğinin firmaya ve tüm Kayseri yolcularına hayırlı olmasını diliyorum, güzel yolculuklar temenni ediyorum.”

RH Turizm, tasarım, estetik, teknoloji, tasarruf ve düşük İşletme giderleri, konfor, gibi birçok özellikleri taşıyan NEOPLAN Tourliner otobüsler ile önümüzdeki günlerde yeni yolculuğuna ve yeni seferlerine başlayacak.

Kayseri Otogarı’nda düzenlenen teslimat törenine Otobüs Satış Bölge yöneticisi Ufuk Demirer, Rahmi Hamurcu’nun oğlu Süleyman Hamurcu, MAPAR Otomotiv Bursa Genel Müdürü Tanju Nayır, MAPAR Otomotiv İzmir Genel Müdürü Caner Perk, RH Turizm firma yetkilileri, bireysel otobüs sahipleri ve otogar camiasından davetliler katıldı.

 

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