TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Offroadda Mustafa Saray liderliğe yükseldi

Offroadda Mustafa Saray liderliğe yükseldi

Tarih 21 Ağustos 2017, 14:14

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayak yarışı, kısa adı İPSK olan İstanbul Park Spor Kulübü tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde düzenlendi.

18 araç ve 36 sporcunun katıldığı yarış, ilk gün orman, ikinci gün İstanbul Park Yarış Pisti içerisinde oluşturulan özel parkurda koşuldu.

Toplam 7 etaptan oluşan mücadele sonunda, Jeep Cheeroke ile Sakarya’dan Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibi genel klasman ve Sınıf 4 birinciliklerinin sahibi oldu. Bu sonucun ardından Mustafa Saray toplam 68 puan ile Türkiye Offroad Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi.



Yarışın genel klasman ikinciliği ve Sınıf 2 birinciliğini Suzuki Samurai ile Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ekibi elde ederken, Land Rover Defender ile Özgür Yaprak-Hasan Armutçu ekibi genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 4 birincisi oldu. Yarışın takımlar birincisi bir kez daha 54 Redline Team olurken, TOSFED teşvik ödülünün de sahibi oldu.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. ayak yarışı, 23-24 Eylül tarihlerinde Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından Samsun Vezirköprü ilçesinde organize edilecek.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Yeni SUV Peugeot 5008

 Yeni SUV Peugeot 5008 Yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor.

Hyundai Assan, tarihinin ihracat rekorunu kırdı, 4 milyar tl’ye ulaştı

 Hyundai Assan, tarihinin ihracat rekorunu kırdı, 4 milyar tl’ye ulaştı Hyundai Assan, 2002 yılında başladığı ihracatta tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Hyund...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x