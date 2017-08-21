Offroadda Mustafa Saray liderliğe yükseldi

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21 Ağustos 2017, 14:14

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayak yarışı, kısa adı İPSK olan İstanbul Park Spor Kulübü tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde düzenlendi.

18 araç ve 36 sporcunun katıldığı yarış, ilk gün orman, ikinci gün İstanbul Park Yarış Pisti içerisinde oluşturulan özel parkurda koşuldu.Toplam 7 etaptan oluşan mücadele sonunda, Jeep Cheeroke ile Sakarya’dan Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibi genel klasman ve Sınıf 4 birinciliklerinin sahibi oldu. Bu sonucun ardından Mustafa Saray toplam 68 puan ile Türkiye Offroad Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi.Yarışın genel klasman ikinciliği ve Sınıf 2 birinciliğini Suzuki Samurai ile Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ekibi elde ederken, Land Rover Defender ile Özgür Yaprak-Hasan Armutçu ekibi genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 4 birincisi oldu. Yarışın takımlar birincisi bir kez daha 54 Redline Team olurken, TOSFED teşvik ödülünün de sahibi oldu.2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6. ayak yarışı, 23-24 Eylül tarihlerinde Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından Samsun Vezirköprü ilçesinde organize edilecek.