Otomobil

21 Ağustos 2017, 11:20

Yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor.



SUV segmentinde Peugeot’nun yükselişi







Yeni Peugeot i-Cockpit® yolcu kabininin kalite algısını yükseltiyor

Daha fazla fonksiyona sahip geniş iç mekan



Gösterişli dış tasarıma sahip bir SUV



Üst düzey sürüş ve yolculuk keyfi



Fransa’da üretilen zengin ürün çeşitliliğine sahip bir otomobil

Peugeot Türkiye, Yeni SUV 5008 modeliyle her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda :Markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmekSUV segmentinde referans bir marka olmakSUV segmentinde podyumda yer almakÜst düzey verimlilik sunan, hem dizel hem de benzinli motorlarla donatılan Yeni SUV Peugeot 5008, 153.900TL’den başlayan fiyatlarla Eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.SUV pazarı ilk nesil Peugeot 5008 modelinin lanse edildiği 2009 yılından bu yana farklı gövde tiplerinde yeni oyuncuların girmesiyle günümüz kullanıcısının beklentilerini karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda binek otomobillerinin gerisinde kalan SUV pazarı Avrupa’nın en çok satan üçüncü pazarı konumunda. Türkiye’de ise geçtiğimiz 6 yılda 3 kat büyüyen, gelişime ve yeniliğe sürekli açık bir Pazar. Günümüz SUV modelleri sadece modern birer otomobil olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketiciye statü, gelişmiş ileri teknoloji, pratiklik ve sürüş keyfi vaat ediyor.Pazardaki büyümeyi ve potansiyeli gören Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 yeni SUV modelini pazara sunarak SUV dünyasında referans bir marka olmayı son derece iddialı bir hedef olarak belirledi.Söz konusu bu hedefin ilk aşaması geçen sene Ağustos ayında satışa sunulan SUV 2008 ile B SUV segmentinde toplam %10 Pazar payı elde ederek başladı. Akabinde C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan ve Avrupa’da “Yılın Otomobili” seçilen Yeni SUV 3008’in lansmanından bugüne 5 bin adetin üzerinde satış ile bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Şimdi ise Yeni SUV Peugeot 5008, markanın sunacağı üçüncü SUV olarak bu iddialı hedefe ulaşmak için Peugeot SUV ailesinde yerini alacak.Peugeot Türkiye, Yeni SUV 5008 modeliyle her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda: markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek, SUV segmentine referans bir marka olmak ve SUV segmentinde podyumda yer almak.Yenilikçi ve fütüristik’in en yeni ve güncel hali sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit® üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Dokunma hassasiyeti yüksek kapasitif ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.GT Line ve GT versiyonlarında sunulantamamen yeni bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Piano tuş takımında bulunan düğmeyle aktif hale gelenhemen hemen tüm duyuları harekete geçiriyor: ekranın ambiyans ışığının parlaklığı ve rengini değiştirerek, ses sisteminin ayarlarıyla, beş farklı programa sahip masajlı koltuklarla, kokulu havalandırma ızgaralarıylaKalite, i-Cockpit® Amplify ile sunulan kokularda da kendini gösteriyor. Kokular uluslararası üne sahip parfümlerile birlikte geliştirildi. Sunulan üç kokunun her birinin de kendine özgü bir karakteristiği var.: canlı ve etkileyici bir parfüm olmakla birlikte aynı zamanda markanın imzası niteliğinde,: canlı ve uyarıcı bir parfüm (‘Boost’ teması için öneriliyor),: otantik ve rahatlatıcı bir parfüm (‘Relax’ teması için öneriliyor). Her bir parfüm için mevcut üç farklı yoğunluk ayarı bulunuyor.Yeni SUV Peugeot 5008,öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile segmentinde ideal boyutlar ortaya koyan Yeni SUV Peugeot 5008; Yeni SUV Peugeot 3008’den 19 cm ve önceki 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun. Söz konusu boyut ve gövde orantılarıyla ideal dış boyutlar sunan Yeni SUV Peugeot 5008, aynı zamanda sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırasında 60 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Aracın optimize edilen mimarisi sunulan paketin sadece bir parçasını oluşturuyor. Yeni SUV Peugeot 5008,olan bagaj hacmi ile. İkinci koltuk sırasındakison derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde yerinden çıkarılabiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşımak için alan yaratılabilirkenise kullanım kolaylığını destekliyor. Kabin içine dağıtılan toplam 39 litrelik saklama alanlarıyla küçük eşyaların neden olabileceği kalabalık da ortadan kalkıyor.Henüz ilk bakışta yeni SUV Peugeot 5008 gerçek bir SUV olduğunu hemen hissettiriyor. Bir otomobili SUV yapan bütün nitelikleri bünyesinde barındırıyor: yatay ve uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek omuz çizgisi ile gösterişli görünüyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,64 metrelik yükseklik ise bu yapıyı destekliyor.Yeni SUV Peugeot 5008, profilden bakıldığındasergiliyor. Önden bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm sergilerken, parlak siyah şeridi ve ‘aslan pençesi’ formundaki LED arka stop lambaları ise karakteristik Peugeot SUV özellikleri olarak öne çıkıyor.308 ve SUV 3008 gibi Yeni SUV 5008 de Peugeot’nun’undanve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. Sağlamlığı, rijitliği ve fonksiyonelliği ile ön plana çıkan EMP2 platformu sayesinde önceki 5008 modeline göre 95 kg daha hafif bir yapı elde ediliyor.seçenekleri sınıfındaki rakiplerindenBenzinli motorlarda 120 g/km’nin altında olan CO2 emisyon salınım değeri, dizel motorda ise 112 g/km’nin de altında kalıyor.Yeni SUV Peugeot 5008, benzinli ve dizel motorlarını tam otomatik şanzıman ile kombine ederek dikkatleri üzerine çekiyor.3 yıl üst üste “Yılın Motoru” ödüllüne sahip PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik1.6 THP 165 HP EAT6 Tam Otomatik1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 Tam OtomatikYeni SUV Peugeot 5008 sahip olduğu özelliklerle yolculuk kavramına tamamen yeni bir boyut getiriyor. Mükemmel ses yalıtımı ve konfor odaklı bir dizi özellik yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran konforlu koltuklar isteğe bağlı olarakdonatılabiliyor.yolculukları keyfe dönüştürürken,aydınlık ve ferah bir yaşam alanını beraberinde getiriyor. Ayrıca, veuyumlufonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice ve Apple Siri) veile ileri düzeyde bağlantı imkanı da sunuyor.Yeni SUV Peugeot 5008’de sunulan,de dahil A(360° görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.Yeni Peugeot 5008 SUV ürün gamıüretiliyor. Active ve Allure temel donanım paketleri yanısıra markanın son birkaç yıldır sürdürmekte olduğu üst gam stratejisini en iyi şekilde karşılayan GT Line ve GT versiyonları da ürün gamında yerlerini alacak. Fransa’daki Rennes tesislerinde üretilen Yeni SUV Peugeot 5008 153.900TL’den başlayan fiyatlarla Eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.