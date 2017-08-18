Renault Trucks şantiyede gücü ile var

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18 Ağustos 2017, 18:18

Pullukçu ve Uysal Madencilik şantiyelerinde Renault Trucks'ın K Extrem serisi iş kamyonları görevde

Uysal madencilik yöneticisi Cengiz Uysal;

Malkara'da Beşiktaş taraftarları çoğunlukta. Uysal Madencilik Yöneticisi Cengiz Uysal'da sıkı bir Beşiktaş'lı.

Şantiye yönetim binasında bulunan Beşiktaş posteri önünde Sebastian Delephine ile poz verdi.





Pullukçu Çevredeki Maden İşletmelerine Örnek oluşturuyoruz.





Pullukçu soyadı Malkara Linyitleri ile birlikte anılan ve akla gelen bir marka durumunda. İrfan Pullukçu nesillerdir kömür işi yaptıklarını ve işletme olarak, bölgede örnek oluşturduklarını ifade ediyor.

işini yeni nesillere devreden İrfan Pullukçu, tecrübeleri ile oğullarına yol göstermeyi ihmal etmiyor.

Sebastian Delephine;

Yönetim Kurulu başkanı İrfan Pullukçu;

Her sektörün ihtiyacına özel çözümler oluşturan Renault Trucks markası birbirini tamamlayan ürün gamları ile müşterilerine yaptıklara işe en uygun seçeneği sunuyor. Firma bu özelliği ile oluşturduğu farkı vurgululuyor. Renault Trucks Markası kamyonlarda Dağıtım ve hafif taşımalar için "D" serisi, uzunyol için "T", inşaatlar için de iki ayrı gam olan "C" ve "K" serilerini sunuyor. K serisi kamyonlar Renault sağlamlığı dayanıklığı ve ekonomikliği ile tanınan ve şantiyeler için özel olarak geliştirilen Kerax Extremin yenilenmiş versiyonu.Renault Trucks Türkiye 2017'in ilk yarısı içinde organizasyonunu yenileyerek de gücümüzle varız sloganı ile yeni organizasyonunu ve hedeflerini ortaya koydu. Renault Trucks uluslararası nakliye filolarına yapılan teslimattan ardından şantiyelerde de gücünü göstermeye ve yeni ürünlerini müşterilerine teslim etmeye başladı. Renault'un çok zor koşullar da çalışmak için geliştirilen "K" serisi kamyonlar Tekirdağ Trakya'da linyit madeni işletmeciliği yapan Uysal ve Pullukçu İbrice Maden işletmelerine "K" serisi 8x4 ve 6x4 olmak üzere 14 adet kamyon teslim edildi.Tekirdağ Malkarada bulunan Uysal ve Pulukçu linyit işletmesi sahasına göreve başlayan "K" serisi kamyonların, kamyonların işletmecisi olan maden firmalarının tanıtımı ve araçların teslimatı ile ilgili bir basın gezisi gerçekleştirildi.Basın davetine ev sahipliği yapan ve filosunu 8 adet K serisi şantiye kamyonu ile güçlendiren Uysal madencilik yöneticisi Cengiz Uysal ev sahipliği yaptı. Renault Trucks Türkiye Müdürü Sebastien Delepine ile birlikte üst düzey yöneticiler Ömer Bursalıoğlu, Şebnem Uygurtürk, Serkan Karataban ve Zafer Arız katıldı.20 yılı aşan bir süredir linyit ocağı işletmeciliği yapıyoruz. Madencilikte özelliklede açık ocak işletmeciliğinde sahada çalışan iş makinaları ve kamyonların performansı çok önemli. Kamyonlardan beklentimiz yakıt tüketimlerinin düşük olması, kamyonların sağlam, dayanıklı ve zor koşullara dayanıklı olması servis ve yedek parça desteğinin sağlanması çok önemli. Renault'un "K" serisi kamyonlarını satın alma kararını almadan önce demo araçları ile tanıdık. Kamyonların şantiyede ortaya koydukları performansı, yakıt tüketimlerini izledik. Sonuç beklentilerimizin üstündeydi. Yakıt tüketimi diğer kamyonlara göre önemli ölçüde düşük. motor güçleri yüksek, otomatik vites sürücülerin işini kolaylaştırıyor. Özellikle tam yüklü kamyonların yol tutuşu, şasi ve süspansiyon sisteminin sağlamlığı ve esnekliği en önemli özellikleri. Ayrıca satış sonrası bakım anlaşması da yaptık. Bu da bizim için bakım masraflarının da bilinmesi ve büyük ölçüde sabitleşmesi anlamına geldi.İkinci teslimat da bölgenin en eski linyit işletmecilerinden biri olan Pullukçu İblice Madencilik şantiyesinde gerçekleşti. Pullukçu İblice şantiyesi filosunda Kerax ve Premium serileri görev yapıyor.Bu filoya son olarakda 6 adet 8x4 çekiş düzeninde 520 Bg lik otomatik vitesli K serisi katıldı. Filoya yeni katılan kamyonların teslimat ve plaketi için gerçekleştirilen ziyaret ve plaket törenine Renault Turcks Türkiye Yöneticileri ve Volvo finansal servis temsilcisi Ertan Çolak katıldı.Gücümüzle varız dedik. Bu gün burada örnek bir işletmeye teslimat gerçekleştiriyoruz. Bizi buraya davet eden Pullukçu İblice madenciliğe teşekkür ederiyoruz. Bu sahada Kerax uzun süredir çalışıyorlar ve performanslarından müşterimiz memnun. K serisi demo araçlarını çalıştırdılar. Daha sonra yeni alımlar ve yeni işbirlikleri gerçekleştirilecektir.Nesillerdir linyit işletmeciliği yapıyoruz. Bir enerji kaynağı olarak linyit önemini hep koruyacaktır. 5.000 dönümluk bir alanda işletmecilik yapıyoruz yıllık 700 bin tonluk bir kömür çıkarıyoruz. Bu kömürün çıkması için yaklaşık 10 milyon tonluk bir hafriyat işlemi yapıyoruz. Kömür sahaları kapatılıp ve yeniden tarım alanı haline getiriliyor. Bu işlemler sırasında bizim için iş makinaları ve kamyonların verimliği ve performansı çok önemli. Yakıt giderleri işletme giderlerimiz arasında ilk sırada bu nedenle kamyonlarda ve iş makinalarında yakıt tüketiminin düşük olması, ton başına düşen km ve ton başına çalışma saati maliyetlerini titzlikle kontrol ediyoruz. K serisi demo kamyonlarından aldığımız sonuçlardan memnunuz. Ayrıca bakım anlaşması ve satış sonrası destek bizim için önemli. Yıllardan beri farklı markaların kamyonları ve iş makinaları ile çalışıyoruz. Hepsini tanıyoruz. Aslolan ilgi ve destektir. Renaultun bir ara kestiği ilgi ve desteği yeniden başlatması sevindirici. Biz bölgemizde örnek bir işletmeyiz. Trakya bölgesi önemli bir linyit bölgesi madenci arkadaşlarla iyi bir diyaloğumuz var. Biz örnek alınıyoruz. K serisinin bölgemizde yaygınlaşacaktır.