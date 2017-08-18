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Ford, iş birliği yapacağı girişimcileri ‘Ford Sync AppLink Paris Hackathon’da belirleyecek

18 Ağustos 2017, 13:20

Ford’un 25-26 Ekim tarihlerinde Paris’te gerçekleştireceği, geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme fırsatı sunan “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finali için geri sayım başladı.

Ön elemeleri Amsterdam, Berlin, İstanbul, Londra, Paris, Stockholm, Tel Aviv ve Viyana'da gerçekleştirilen etkinliğin Paris’teki finalinde; araç içi mobilite çözümleri geliştirmeye odaklı start-up şirketlere 30.000 Euro para ödülünün yanı sıra Ford ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak. Etkinlikte, geliştirdikleri yazılım/aplikasyon çözümleriyle Türkiye’de ön elemeleri geçmeyi başaran 4 start-up da yarışacak.



Bu yıl 25-26 Ekim tarihlerinde Ford’un Paris’te düzenleyeceği “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finali ile Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye ve İsrail’den ön elemeleri geçen start-up’lara fikirlerini geliştirmeleri için 30.000 Euro tutarındaki ödülden pay alma ve Ford ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak.



Bu yıl Ford Otosan İnovasyon Müdürü Efe Erdem'in de “start-up mentor” olarak Paris’e davet edildiği etkinlik, Ford’un Connected Vehicle Services & Business Development (Bağlantılı Araç Hizmetleri ve İş Geliştirme) biriminin start-up’lar ile bir araya gelmesine ve iş birlikleri geliştirmesine öncülük edecek. Start-up’ların geliştirdikleri uygulamaları, Ford araç sahiplerinin sürüş keyfini daha güvenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olan araç içi multimedya sistemi “Ford SYNC” teknolojisi ile uyumlu hale getirmeleri ve bu teknoloji ile donatılmış Ford araçlarda sunma imkanı sağlayacak. Daha önce Amsterdam, Berlin, İstanbul, Londra, Paris, Stockholm, Tel Aviv ve Viyana’da düzenlenen ön elemelere katılanlar arasından seçilen start up’lar, geliştirdikleri uygulamaları Ford donanımlarını kullanarak test etme, bire bir mentorluk oturumlarından yararlanma, odak gruplarında gerçek müşterilere erişme ve konseptlerini daha da geliştirmek için doğrudan Ford mühendisleriyle çalışma fırsatı bulacak.



Etkinliğe bu yıl ilk kez Türkiye’den de start-up’lar katılım gösterecek

"Ford Sync AppLink Paris Hackathon" etkinliğine Türkiye’den gelen başvurular, Ford’un Connected Vehicle Services & Business Development (Bağlantılı Araç Hizmetleri ve İş Geliştirme) birimi yöneticisi Scott Lyons’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilmişti. 20 Temmuz’da Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul ön elemelerinde, jürinin seçtiği sesli kitap sağlayıcısı "Seslenen Kitap", araç verileri işleyicisi "Arverus" ve "DriveBuddy", online yol yardım hizmeti "Webçek" start-up’ları, Paris’teki finale katılmaya hak kazanmıştı.



Kazanan start-up’lar 26 Ekim’de Eyfel Kulesi’nde açıklanacak

"Ford Sync AppLink Paris Hackathon", geçtiğimiz yıl Berlin’de düzenlenen "Ford SYNC AppLink Mobility Challenge" etkinliğinin devamı niteliğinde bulunurken, sürücülere sürüş esnasında mobil uygulamalarla 'bağlantılı sürüş' deneyimi sunmaya yardımcı olacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor. Kazanan start-up'lar 26 Ekim’de Eyfel Kulesi’nden duyurulacak.



